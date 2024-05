Lezárult a 2018. augusztus 11-e óta tartó szép időszak, vagyis a Kisvárda Master Good vasárnap (egy ideig biztosan) az utolsó hazai NB I-es mérkőzését játszotta. A rétköziek szép búcsúban bíztak és minden ennek megfelelően indult, hiszen a szünetben már 4–0-ra vezettek. A klub honlapja szerint az eddig lejátszott 197 mérkőzésen ez volt a tizenkettedik, amelyen legalább négy gólt szerzett a csapat és egy félidő alatt sosem jutott négy találatig. Ezúttal az első és a negyedik gól között 28 perc és egy másodperc telt el, ami klubrekord.

A végén aztán majdnem jött a feketeleves, mert a hazaiak belealudtak a meccsbe, a Kövesd a hajrában három góllal izgalmassá tette az összecsapást, de egyenlíteni már nem tudott. A vendégek első és harmadik gólja között 5 perc és 38 másodperc telt el, a Várda soha ilyen gyorsan nem kapott három gólt.

A vasárnapi volt a klub 97. mérkőzése, amit pályaválasztóként játszott az élvonalban, otthon a 41., összességében a 69. győzelmét aratta, az elsőt, amelyen 4–3-as végeredmény született. Érdekesség még, hogy a Mezőkövesd az egyetlen csapat, amelyiket a szabolcsiak ebben az idényben mindháromszor megvertek.

Kisvárdai színekben a 23. gólját szerezte Jasmin Mesanovic, megerősítve első helyét a házi, örök NB I-es gól- és kanadai listán is.

Mint arról tudósításunkban is beszámoltunk, Feczkó Tamásék már a jövőt is építik a bajnokság utolsó fordulóiban. Ennek jegyében újra a kezdőcsapatba került a 17 éves Osztrovka Maxim, később csereként beállt a nála is fiatalabb Szikszai Hennagyij. A várdaiak saját nevelésű futballistája 16 éves és 237 naposan debütált az NB I-es felnőttcsapatban, ezzel ő a legfiatalabb labdarúgó, aki kisvárdai színekben pályára lépett az élvonalban. Éppen Osztrovkát előzte meg, aki néhány héttel ezelőtt 17 évesen és hatnaposan állította fel a rekordot, ám ő is új csúcsot ért el vasárnap azzal, hogy a legfiatalabb (17 évesen és 42 naposan) játékos lett, aki kisvárdai színekben végigjátszott egy NB I-es meccset.