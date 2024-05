A Kisvárda Master Good egymást követő harmadik szezonja zárult olyan mérkőzéssel, amin az ezüstérem volt a tét valamelyik félnek. Rövid időn belül mindkét végletet megélte a klub, hiszen két évvel ezelőtt még a Várda lett második, szombaton viszont már biztos kiesőként lépett pályára a Paks vendégeként.

A Tolna vármegyeiek friss Magyar Kupa-győztesként várták az összecsapást, amin tehát azért küzdhettek, hogy összességében az eddigi legjobb idényüket teljesítsék. A hazaiaknak saját kezükben volt a sorsuk, hiszen győzelemmel biztosan a második helyen maradhattak.

A szép búcsúban bízó Kisvárda nem kezdett rosszul, az első félidő nagyja kiegyenlített játékot hozott.

A kupadöntőn parádézó Szappanos Péter átmentette szerdai formáját az utolsó bajnokira, több nagy védést is bemutatott, de Kovács Marcellre sem volt panasz, aki például Könyves Norbert tizenegyesét is hárította. A 34. percben viszont már ő sem tudott mit kezdeni Mezei Szabolcs szép lövésével (1–0). A játékrész hajrája is hozott egy-egy lehetőséget, az egyik oldalon Szappanos védett, a másikon a léc segítette ki a rétközieket.

A második félidőben leült a meccs, ám a Várda hiába nem alakított helyzeteket, továbbra is fennállt annak a lehetősége, hogy egy vendéggól megfoszthatja a hazaiakat az ezüstéremtől, mert a Paks nem zárta le idő előtt a meccset.

Bognár György emiatt folyamatosan cserélte be a támadószellemű játékosait. A korábbi NB I-es gólkirály, Hahn János két perccel a beállása után elvégezhetett egy tizenegyest, Kovács ezúttal nem érezte az irányt, de a támadó jócskán fölé tüzelt, így maradt izgalom az utolsó tíz percre. Pontosabban csak az utolsó ötre, ugyanis Hahn gyorsan jóvá tette a hibáját, a 85. percben Kovács felett a kapuba emelte a labdát (2–0).

A ráadásban még Milos Szpaszics szép mozdulattal megszerezte a becsületgólt (2–1), ami (egy ideig biztosan) a zsinórban hat évet élvonalban töltő Kisvárda Master Good utolsó találata volt a legjobbak között.

Az NB I. 2023–2024-es kiírása befejeztével rögzítsük a legfontosabbakat: a bajnoki címet a Ferencváros szerezte meg, nemzetközi kupainduló lehet a Paks, a Puskás Akadémia és a Fehérvár FC, míg a Kisvárda és a Mezőkövesd kiesett az élvonalból.

Labdarúgás: NB I., 33. forduló

Paks–Kisvárda Master Good 2–1 (1–0)

Paks, v.: Andó-Szabó (Vígh-Tarsonyi, Rózsa).

Paks: Szappanos – Kovács K., Kinyik, Lenzsér, Silye (Kocsis, 88.) – Vas, Vécsei (Hahn, 76.) – Haraszti, Mezei (Horváth, 88.), Szabó (Papp, 64.) – Könyves (Böde, 64.). Vezetőedző: Bognár György.

Kisvárda: Kovács M. – Stefan (Cipetic, a szünetben), Lippai, Jovicic (Széles, a szünetben), Körmendi – Matic, Melnik (Osztrovka, 81.) – Navrátil, Makowski, Camaj (Szpaszics, 71.) – Mesanovic (Ilievszki, 71.). Vezetőedző: Feczkó Tamás.

Gól: Mezei (34.), Hahn (85.), illetve (Szpaszics, 90+1.).