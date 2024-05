A közelmúltban tíz napon belül három élcsapattal is játszott a Kisvárda Master Good SE és a papírformának megfelelően sorrendben a Győrtől, a Ferencvárostól, végül a Debrecentől is nagy különbségű vereséget szenvedett. Ennek köszönhetően az együttes visszacsúszott tizenharmadik helyre, vagyis megcsapat a kiesés szele. Tizenegy gyűjtött pontja van rajtuk kívül a NEKA-nak, valamint a Békéscsabának, gólkülönbsége viszont mindkét gárdának jobb. Ezért jelen állás szerint a Kozármisleny mellett Józsa Krisztián együttese búcsúzna az élvonaltól. Tehát a május hátralévő részében kell annyit pontot szerezniük, hogy a következő szezonban is az élvonalban szerepelhessenek. Nem is tűnik reménytelen feladatnak, hiszen négy alkalommal is közvetlen riválisuk ellen lépnek pályára, vasárnap a Fehérvár vendégeként kezdik meg ezt a sorozatot.

A székesfehérvári alakulat óriási meglepetésre a közelmúltban kikapott Kozármislenyben, ezért bizonyára ég bennük a vágy, hogy odahaza kiköszörüljék a csorbát.

– A sorsolás ismeretében a NEKA és a Budaörs elleni vereség után borítékolható volt, hogy április végére, május elejére a kiesőhelyre csúszunk vissza. Nagyon sajnálom, mert a biztos bennmaradásunkat már sokkal hamarabb eldönthettük volna – mondta megkeresésünkre Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője.

– A sorsunk azonban még így is a saját kezünkben van, mert a májusi két hazai meccsünkön abszolút van esélyünk a győzelemre és az idegenbeli meccseinken sem leszünk sansztalanok. Bőven tudunk még pontokat szerezni, csak rajtunk múlik minden. Biztos vagyok benne, hogy a lányok ennek érdekében mindent kitesznek majd a pályára. Az akarás azonban kevés lesz, a kulcsszituációkban szükségünk lesz a higgadt jó döntésekre, a hideg fejre. Be fogjuk bizonyítani, hogy helyünk van az első osztályban – zárta Józsa Krisztián.