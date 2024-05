A Kisvárda Master Good története első NB I.-es idénye utolsó fordulójában a Mezőkövesd elleni hazai győzelemmel harcolta ki a bennmaradást. Azt négy emlékezetes élvonalbeli szezon követte, majd jött a jelenlegi, fájdalmas évad, melynek végéhez közeledve ugyancsak a Kövesd ellen játszotta a csapat az utolsó hazai meccsét – nem csupán az idényben, hanem legalább egy évig az NB I.-ben is a vasárnapi volt a Várda utolsó első osztályú mérkőzése a Várkerti Stadionban.

Merthogy a rétköziek már biztos kiesőként várták a 32. fordulót, csakúgy mint ellenfelük. Ebben a helyzetben a jövőt építik az együttesek, ennek jegyében bekerült a kisvárdai kezdőcsapatba a Ferencváros ellen debütáló, 17 éves Osztrovka Maxim és ott volt a meccskeretben (a 70. percben be is állt) a 16 éves Szikszai Hennagyij is.

Feczkó Tamás csapata először léphetett pályára úgy, hogy nem volt már valós tétje az összecsapásnak.

A szép búcsúban bízó szabolcsiak kerültek először nehéz helyzetbe, de Kovács Marcell nagyot védett a második percben. Ezt követően a hazaiak is kezdeményezően futballoztak, mi az hogy! A 18. percben a már említett Osztrovka közreműködésével Driton Camaj nyitotta ki a gólcsapot, nem sokkal később pedig Jasmin Mesanovic is betalált.

A rengeteg kisvárdai támadásba becsúsztak hibák, de vasárnap kis túlzással minden labda kedvezően pattant. Ilyen szituáció után a 35. percben Branimir Cipetic is gólt szerzett. Ekkor úgy tűnt, csak a különbség a kérdés, a félidő hajrájában mégis Kovács tett sokat azért, hogy ne változzon eredmény. Aztán mégis született egy gól, de a másik kapuba, mivel újabb, mesterien kivitelezett kontrából a szünet előtt már 4–0-ra vezetett a Kisvárda!

A második félidőben a hazaiaknak már nem volt sürgős a támadás, a vendégek pedig sokáig képtelenek voltak nagy helyzeteket kialakítani. Gondolhattuk, a mérkőzés érdemi része egy játékrész után véget ért. Nem így lett!

Ha már a jövő építéséről írtunk, meg kell említeni, hogy a Kövesd is kipróbált fiatalokat, a hajrában debütált például a 18 éves Ináncsi Milán, aki kevesebb mint kettő perccel a beállása után gólt szerzett. A váratlan találat felébresztette a Borsod vármegyei együttest, Molnár Gábor kétszer is betalált, ezzel izgalmasabbá téve az utolsó perceket!

Újabb gól már azonban nem született, így a búcsú is felemásra sikeredett: az első félidő kisvárdai parádét hozott, míg az utolsó tíz perc összefoglalta a szezont…

Labdarúgás: NB I., 32. forduló

Kisvárda Master Good–Mezőkövesd 4–3 (4–0)

Várkerti Stadion, v.: Zierkelbach (Horváth, Aradi).

Kisvárda: Kovács – Cipetic, Lippai, Jovicic, Körmendi – Matic (Lucas, 63.), Osztrovka – Navrátil (Szpaszics, 70.), Makowski (Nikolov, 63.), Camaj (Szikszai, 70.) – Mesanovic (Ilievszki, 70.). Vezetőedző: Feczkó Tamás.

Mezőkövesd: Kovácsik – Kállai, Szivacski, Beriasvili (Pillár, a szünetben), Vajda – Nagy (Ináncsi, 83.), Cseri (Molnár, 64.), Szolgai – Bőle (Brtan, a szünetben), Szalai, Kócs-Washburn (Drazsics, 64.). Vezetőedző: Milan Milanovics.

Gól: Camaj (17., 45+1.), Mesanovic (25.), Cipetic (36.), illetve Ináncsi (85.), Molnár (87., 90.).

Percek, események

18. perc: Osztrovka szépen ugratta ki Makowskit, ő jobbról középre passzolt, a jó ütemben berobbanó Camaj két méterről a kapuba lőtt. 1–0

25. perc: Makowski pontatlan átadása Kállaitól pattant a viszonylag üresen maradt Mesanovichoz, aki 7 méterről a kapu közepébe lőtt. 2–0

35. perc: a hazai beívelés Cipetic elé pattant, a kisvárdai játékos 8 méterről, egy pattanás után bombázott, a labda a jobb oldali kapufáról perdült a kapuba. 3–0

45+1. perc: labdaszerzés után a saját 16-ostól kontrázott a Kisvárda, Navrátil jobbról előkészített a középen lendületből érkező Camajhoz, a támadó 12 méterről pontosan célzott. 4–0

85. perc: Drazsics lekészítéséből Ináncsi 15 méterről kilőtte a bal alsót. 4–1

87. perc: Molnár szedett össze egy magasból lehulló labdát és nyolc méterről, jobb külsővel a kapuba tekert. 4–2

90. perc: Molnár teljesen üresen marad az ötös jobb sarka előtt, újra kilőtte a kapu bal alsó sarkát. 4–3