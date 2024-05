A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Trencsényi János kihirdette utazó keretét a Bosznia-Hercegovina fővárosában, Szarajevóban június 1-8. között megrendezésre kerülő minifutball Európa-bajnokságra, a 15 fős keretnek tagja a Nagyecsed játékosa, Ladányi Dávid is.

– Február 20-án kezdtük meg felkészülést és május 28-án volt az utolsó edzésünk, ami keretszűkítéssel ért véget, az utazó keret kijelölése ekkor történt meg. Sajnos voltak játékosok, akik lemorzsolódtak, volt, aki kimaradt volna a keretből, viszont sajnos akadt olyan stabil játékosunk, aki családi okok miatt nem tud csapattal tartani. Így végül nagyon nem is kellett szűkítenem a keretet, a három kapusból kellett kettőt választani. 13 mezőnyjátékossal és két kapussal vágunk neki az Európa-bajnokságnak. Két sorral szeretnék majd játszani a meccseken. Remélem, hogy mindenki fel fog nőni a feladathoz. A két sor eléggé stabil, kíváncsian várom, hogy ez mire lesz elég. Az első meccs nagyon fontos lesz a lengyelek ellen, ahol kiderülhet, ők és mi is milyen játékerőt képviselünk. Utána jönnek a törökök, akiket akkora már látni fogunk a románok ellen. A románokról meg tudjuk, hogy egy nagyon jó csapat – mondta Trencsényi János szövetségi kapitány.

A magyar minifutball-válogatott Lengyelországgal, Romániával és Törökországgal került össze a D csoportban. Trencsényi János csapata május 31-én utazik el Bosznia-Hercegovinába, majd június 1-én Lengyelország ellen kezdi meg az Európa-bajnokságot.

A magyar válogatott Eb-csoportmérkőzései

Június 1. Magyarország-Lengyelország, 21.15

Június 2. Magyarország-Törökország, 19.30

Június 3. Magyarország-Románia, 20.45