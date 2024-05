A magyar női röplabda-válogatott pénteken két játszmát is megnyert Szlovákia vendégeként Somorján. A két együttes előzetes megállapodásának értelmében négy szettig tartó felkészülési meccs – röplabdában ritka eredménnyel – 2–2-es döntetlennel ért véget – olvasható a Magyar Röplabdaszövetség oldalán.

A mieinknél pályára lépett a Fatum-Nyíregyháza centere, Lászlop Alexandra, aki sérüléséből felépülve 3 pontot szerzett és posztján a csapat első számú játékosa volt a nyíregyházi csapat saját nevelésű liberója, Tóth Fruzsina.

A két gárda szombaton és vasárnap is megmérkőzött egymással zárt kapuk mögött.

A magyar válogatott csapatkapitánya, Tóth Fruzsina az első meccs után értékelt.

– Örülök, hogy pályára lépett mindenki a fiatalok közül is, ők is jól helytálltak – fogalmazott a nyíregyházi röplabdázó. – A csapatunknak van még mit csiszolódnia, de ez így is van rendjén, hiszen ez volt az első közös mérkőzésünk és meggyőződésem, hogy jó irányba, a kitűzött célok elérése felé haladunk!

Nemzeti csapatunk folytatja a felkészülést az Ezüst Európa-ligára, első tétmeccsét május 18-án játssza Lettországgal, majd másnap Izlanddal csap össze.