A Kelet-Magyarország és a szon.hu február 19-én indította útjára az Év sportolója közönségszavazását. A voksolás során olvasóink dönthettek arról, hogy ki álljon fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Négy kategóriában – az év női sportolója, az év férfi sportolója, az év női csapata, az év férficsapata – kerestük a legjobbakat. Három serleget április elején adtunk át, a legjobb férfi sportolónak járó elismerést azonban akkor nem tudta átvenni Kovács Richárd, az elmaradt ceremóniát szerdán pótoltuk szerkesztőségünkben, a díjat Nyéki Zsolt, a Kelet-Magyarország főszerkesztője adta át.

Büszke a díjra

– Az elmúlt évek úgy sikerültek, ahogy elvártak, örülök neki, hogy ezt a megyében élők is figyelemmel kísérték és szavazatukkal honorálták. Büszke vagyok arra, hogy egymás után másodszor is enyém lehet ez a cím, mert ez is egyfajta elismerése az erőfeszítéseimnek, a befektetett munkának – mondta Kovács Richárd, aki igazoltan volt távol az első alkalommal, mert hazánkat képviselte a belgrádi felnőtt Európa-bajnokságon, ahol ismét bronzérmet szerzett. Ez lassan hagyománnyá válik, hiszen 2022-ben, Jerevánban is ezt az eredményt érte el, míg a tavalyi Európa Játékokon is a dobogó harmadik fokára állhatott Nagy Lajos tanítványa.

Ricsi sok nehézségen ment keresztül az elmúlt hónapokban, de egy rövidebb felkészüléssel is bizonyította, hogy Európa legjobbjai között van a helye.

Elérte amiért ment

– Nagyon jó formában érkeztem a versenyre, mégis úgy, hogy szinte csak hat hetet tudtam készülni a felnőtt Európa-bajnokságra betegségek és más jellegű problémák miatt. Első ellenfelemet ismertem, hiszen már kétszer is bokszoltunk az örménnyel egymás ellen, legutóbb a kvalifikációs tornán legyőztem. Jó meccs volt ismét, az én akaratom érvényesült, így egy remek mérkőzéssel tudtam kezdeni a versenyt. Második ellenfelem sem volt ismeretlen, kisebb súlyban nyert U22-es Eb-t, így nagyon koncentrált voltam, mert tudtam, hogy ez a meccs már éremért megy. Az edzői utasításokat be tudtam tartani, így megoldottam a feladatot. Az elődöntőben tudtam, hogy egy erős és rutinos orosz versenyzővel találkozom, aki komoly neveket vert már meg a súlyban és olimpikon volt Tokióban. Igyekeztem már az első menetben felvenni a ritmusát, de értetlenül álltunk azelőtt, hogy négy bírónál is vezetett. Próbáltam összeszedni magam, sajnos őt látták jobbnak, de nem vagyok elkeseredve, ebből is tanul az ember. Amiért mentem, azt elértem, harmadszor voltam európai dobogón, a hibákat pedig természetesen javítjuk – fogalmazott az NYVSC Big-Boxing könnyűsúlyú öklözője, aki azt is elmondta, hogy az Eb csak egy állomás volt számára a párizsi olimpiai úton.

Folyamatosan készül

– Fontos állomás volt az Eb az olimpia előtt, szerettem volna döntőt bokszolni és fényesebb éremmel hazatérni, különösen úgy, hogy az én súlyomban végül nem volt döntő. Nekem most az olimpia a legfontosabb, ott akarok csúcsformában lenni, ez a belgrádi Eb pedig egy remek állomás volt ahhoz, hogy Párizsban is jól tudjak majd szerepelni – mondta Kovács Ricsi, aki folyamatosan készül a párizsi olimpiára.

Edzőtáborozás edzőtáborozást követ, Tata mellett egy lengyelországi magaslati edzőtábor a terv. Ezt követően egy romániai, vagy csehországi nemzetközi versenyen élesíti tovább a formáját. Végül nemzetközi felkészülési táborban vesz rész Franciaországban. Itt remek sparring partnerekkel öklözhet. Ricsi súlycsoportjában még nem teljes a mezőny, a húszas listában még négy hely kiadó, ezekért az utolsó világkvalifikációs versenyen Thaiföldön küzdenek meg a versenyzők.

Mint az ismert május elején mutatták be a magyar olimpiai csapat hivatalos ruhakollekcióját, amelynek ruhapróbáján május 21-én vesznek részt az ökölvívók.