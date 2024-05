Hétvégén újabb fordulót rendeztek az NB II Észak-Kelet rájátszásában. Férfiaknál a felsőházban a Nyírbátor hazai pályán kapott ki a Salgótarjántól, ezzel Tréki tamás együttese továbbra is pont nélküli a rájátszásban. Az alsóházban szintén odahaza szenvedett vereséget a Kisvárda, Simon András együttese a Füzesabonnyal nem bírt. Hölgyeknél a felsőházban a Vitka SE félidei vezetést követően maradt alul Dunakeszin. Az alsóházban az Újfehértó KSZSE Mogyoródról, míg a Mátészalka Füzesabonyból tért haza pont nélkül.

NB II, Észak-Kelet, rájátszás

Férfi felsőház

Nyírbátor–Salgótarján 26–32 (13–21)

Nyírbátor, 50 néző, v.: Gulybán, Juhász. Nyírbátor: Gadnai – Albecz 4, Mészáros 5/3, Láng 1, Varga L., Tamás 2, Szedlacsek 4. Csere: Felföldi (kapus), Weibli 4, Bor 3, Siket 1, Varga R., Lapos 2. Edző: Tréki Tamás. Kiállítások: 10, illetve 8 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 4/3.

Tréki Tamás: – Gyenge első félidő után rengeteg energiát mozgósítottunk a felzárkózás érdekében, de sajnos elfáradtunk, emiatt veszítettük el a mérkőzést.

További eredmény: Hajdúböszörmény–Gödöllő 30–33 (16–14), Hajdúnánás–DVTK 25–37 (12–15), Vác–Hajdúszoboszló 31–31 (16–16).

Alsóház

Kisvárda–Füzesabony 22–29 (8–17)

Kisvárda, 100 néző, v.: Katona, Körmendi. Kisvárda: Hostisóczki – Nagy, Csendes 1, Vass G. 7/1, Ruzsinszki 7/2, Kovács, Bottka 4. Csere: Simon (kapus), Csatlós, Czeglédi B., Kapdos, Jenei, Simon Zs. 1/1, Gyebnár 1, Széles, Kertész 1. Játékos-edző: Simon András.

Kiállítások: 8, illetve 12 perc. Hétméteresek: 8/4, illetve 10/6.

Simon András: – Az elején nehezen találtunk fogást a Füzesabonyon, ezért elkezdett nyílni az olló. Folyamatosan melegedtünk bele a játékba, fordulás után többször kerültünk közelebb ellenfelünkhöz, a második félidőt egy góllal meg is nyertük, de érdemben nem tudtunk változtatni az eredményen. Serdülő csapatunkból Ragyák Márton után Simon Zsombor is bemutatkozott felnőtt csapatunkban, aki gyönyörű megmozdulásokkal vétette észre magát, hetest harcolt ki, amelyet magabiztosan értékesített is. Gratulálok a fiataloknak, koncentrálunk a szezonzáró idegenbeli mérkőzésünkre. Búcsúzó játékosainknak, Csendes Ádámnak, Kapdos Jánosnak, Bottka Ádámnak pedig kívánunk a jövőben mind a sportban, mind a magánéletben további sikereket.

További eredmény: Balmazújváros–Veresegyháza 32–26 (12–16).

Női felsőház

Dunakeszi–Vitka SE 29–26 (11–14)

Dunakeszi, néző, v.: Nagy T., Novák. Vitka SE: Bágyi – Lakatos 4, Veres 1, Vass 3, Repák D. 9/3, Repák V. 4/2, Haraszti. Csere: Birta, Balogh, Békés 1. Edző: Németh Tibor. Kiállítások: 8, illetve 12 perc. Hétméteresek: 5/4, illetve 5/5.

Németh Tibor: – Az első félidő jó játéka után sajnos az öltözőben maradtunk. Ezt kihasználták a hazaiak és megfordították a mérkőzést, mi pedig szaladtunk az eredmény után.

További eredmények: Hatvan–Miskolc 28–32 (8–15), Praktiker-Vác U21–Hajdúböszörmény 46–31 (24–13).

Alsóház

Mogyoród–Újfehértó KSZSE 34–24 (15–10)

Mogyoród, 100 néző, v.: Gecsei, Lamberg-Liszkay. Újfehértó: Barta – Filek, Szabó F.1, Hruska, Bernáth 2, Pál 3, Szalka 4. Csere: Horváth (kapus), Papp 9/8, Ferenci, Erdei 2, Lengyel 3. Edző: Kelemen Gréta. Kiállítások: 4, illetve 4 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 8/8.

Kelemen Gréta: – A második félidőre ébredtünk fel, ez azonban kevés volt. Sok szép dolgot láttam viszont a pályán, betegeink, hiányzóink ellenére tisztességesen helytálltunk.

Füzesabony–Mátészalka 28–21 (18–13)

Füzesabony, 100 néző, v.: Kiss, Praczu. Mátészalka: Szórádi – Prokob R. 5, Durbák, Ábri, Deme B. 1, Drabik 8/3, László 3. Csere: Lőrincz (kapus), Tóth, Lengyel, Bodó, Csépke 1, Czakó, Simon 3/3, Bákonyi. Edző: Drabik Péter. Kiállítások: 10, illetve 14 perc. Hétméteresek: 6/6, illetve 7/6.

Drabik Péter: – Az első félidőben gyengébben védekeztünk és sorra hagytuk ki a ziccereket. Fordulás után rendeztük ugyan védelmünket, de a helyzeteinkkel továbbra sem sáfárkodtunk jól.

További eredmény: Salgótarján–DVSC U21. 25–33 (12–19).

