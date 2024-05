Olcsva. A vadásztársaságok igyekeznek kihasználni a természet nyújtotta lehetőséget a vadászatokhoz, mivel még nem nagy a fák és egyéb növények takarása, jól megfigyelhetőek az őzbakok elejtés előtt.

Így volt ez az olcsvai Kraszna-menti Vadásztársaság életében is a közelmúltban. A hazai vadászok négyen – apa és fia, illetve a vő, valamint egy vadászbarát – először ismerkedtek a Tisza, a Szamos, a Kraszna és a nyírségi homokdombok kínálta lehetőséggel. Már a péntek estét élményekkel zárták, ami folytatódott szombaton, és zárult vasárnap reggel. Összesen 13 őzbakot hoztak terítékre.

A táj szépsége, a vadbőség és a sikeres vadásztatás eredményeként már most kijelentették, hogy az őzek üzekedése idején is visszajönnek a főváros környéki vadászok – tájékoztatta szerkesztőségünket Borbás Bálint, a Kraszna-menti Vadásztársaság vadászmestere. KM