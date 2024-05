A labdarúgószezon befejeztével már a következő, immáron NB II-es idényre készült a Kisvárda Master Good. Ahogy azt várni lehetett, rengeteg változás lesz a csapatnál. A klub sportigazgatója, Révész Attila ezek mellett a szezont is értékelte az M1 csatornának adott interjújában.

„Már az elején mondtam, nagyon nehéz szezon lesz és ez be is igazolódott – fogalmazott a sportvezető. – Visszajött a fiatalszabály, próbáltunk fiatal magyar játékosokat is a keretbe hozni, de emiatt megtört az a lendület, a folyamatosság, a tudatosság, ami jellemzett minket”

A szakember hozzátette, évről-évre a hiányposztokra próbáltak igazolni, ám az elmúlt két évben már a szabályoknak akartak megfelelni, s mint az eredmények mutatják, ez nem sikerült tökéletesen.

„Jeleztem télen, hogy a játékoskeret erőssége és a lehetőségeink sokkal többre hivatottak, de mivel ennek az elvárásnak nem sikerült megfelelni, nagy mértékű a csalódás bennem. Továbbra is azt mondom, akármilyen elemzést végeztem, ha másabb a rajtunk – ami meghatározta az egész évünket –, akkor simán bennmaradunk” – utalt arra, hogy a Várkerti Stadion gyepének betegsége miatt az első kilenc fordulóban nem játszhatott otthon a csapat, idegenben viszont kevés pontot szerzett. Szerinte ekkor elveszítette az önbizalmát a társaság.

„A későbbiek során az edzőváltás sem segített, nem tudtuk a hitünket visszaszerezni és nem tudtuk megfelelően alkalmazni azt a játékot, ami korábban jellemzett minket. Jelentős hátrányba kerültünk, ezért tavasszal olyan játékot kellett felvállalni, ami sokkal nagyobb rizikóval járt, ezt a védelmünk nem kezelte jól.

A szakmai igazgató szerint Feczkó Tamás vezetőedző valószínűleg folytatja a munkát, de a stábbal egyáltalán nem elégedett, így ott jelentős változások várhatóak.

„A vezetőedző olyan embereket vitt maga mellé, akik csak az ő igazát, az ő személyiségét erősítették, ez az én hibám. Bízom benne, ebből tanul és olyan személyeket vesz maga mellé, akik segíteni fogják a munkáját, nem csak bólogatni tudnak.”

„Volt három olyan játékos – Balogh Norbert, Andrija Filipovics, Wellington Nem –, akik a szakmai stáb kifejezett kérésére jöttek. Tudtuk, hogy a mentalitásukkal van egy kis probléma, de azt az ígéretet kaptam, kihozzák belőlük a legtöbbet. Amikor korábban komolyabban részt vettem a napi munkában, az olyan tehetségekből mint Bumba, Grozav, Camaj. kihoztam, kiütöttem a legtöbbet bizonyos módszerekkel. Nem csak barátkozni, hanem néha keményebben kell bánni a játékossal” – vetett fel csak egyet a szakmai hibák közül.

Révész Attila a saját felelősségét is érzi a kiesésben, ezért benyújtotta a felmondását.

„Sokkal kevesebbet tudtam a napi munkába beletenni, ezzel hibát követtem el – szögezte le. – A héten az írásbeli felmondásomat beadtam, így tartom tisztességesnek. Május 31-ig megpróbálom megtalálni azt a sportigazgatót, illetve ügyvezetőt, aki tudja vinni a továbbiakban az ügyet. Egy jól összerakott, anyagilag rendben lévő klubbal meglehet az esély arra, hogy harcban legyünk a feljutást érő pozíciókért.”

Az tehát még kérdéses, ki tölti be a sportigazgatói szerepet, a játékoskeret viszont ebben a helyzetben is alakul. A klub profi szerződést kötött két saját nevelésű játékosával, a 18 éves Scsadej Lászlóval és a 17 éves Babják Miroslávval.

Érkezőkről is beszámolt az együttes. Az első nyári szerzemény a több fővárosi klubot, így a Ferencvárost, a Honvédot és az MTK-t is megjárt, valamint hat évig Portugáliában pallérozódó, az előző két idényben Szegeden futballozó Bíró Bence. A 25 éves támadó a 2022–2023-as szezonban hét, a mögöttünk hagyott kiírásban nyolc gólt szerzett az NB II-ben.

Kisvárdára igazolt Soltész Dominik is. A 23 éves szélső Honvéd-nevelés, a legutóbbi két idényt az ugyancsak másodosztályú Gyirmótnál töltötte, az NB I-ben pedig debreceni színekben mutatkozott be. A Debrecenben játszott 18 NB I-es meccse mellett a másodosztályban már 90 bajnokin jutott lehetőséghez az Ajka és a Gyirmót színeiben, azokon 29 gólt szerzett.