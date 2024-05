Hétvégén hat ország mintegy kétszáz versenyzőjének a részvételével rendezték meg Szigetszentmiklóson a „Juhász Ferenc Emlékverseny Nyílt Nemzetközi Kempo Bajnokságot”. A versenyen ott voltak, a nyíregyházi Tai Qi Boxing SE versenyzői is Sifu Miló András nagymester vezetésével. A tőlük megszokott módon kiválóan szerepeltek. Gallyas Regina forma gyakorlatban és fegyveres forma gyakorlatban is első helyen végzett, valamint tagja volt a szintén aranyérmes női szinkron kata csoportnak is. Dr. Kupai Márta élen végzett a szenior formagyakorlatban és a dobogó harmadik fokára állhatott fegyveres formában. Szécsi Nándi szintén formagyakorlatban nyert bronzérmet. Mikola Judit a mester kategóriában pusztakezes és fegyveres forma gyakorlatban egyaránt ezüstérmet szerzett. Rimaszombati András formagyakorlatban ért el értékes negyedik helyet. A csoportos szinkron formagyakorlatot is Miló mester tanítványai nyerték Dr. Kupay Márta, Mikola Judit, Gallyas Regina összeállításban.