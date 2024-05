Május 8. és 12. között immáron 45. alkalommal rendezték meg a magyar országúti kerékpáros körversenyt, azaz a Tour de Hongrie-t. A ProSeries besorolású viadalra húsz csapat kapott meghívást, köztük nyolc a világ élvonalába tartozó gárda. Nyíregyházi kerekes ezúttal nem indult – sajnos Hrenkó Norbert még mindig egy április eleji megbetegedésből lábadozik –, ellenben a versenybírók és a pályaépítők között is helyet kaptak Szabolcs vármegyei lakosok.

Hatalmas médiamegjelenés

A Tour de Hongrie felvételei 2024-ben a verseny kereskedelmi partnerének, a többek között a Tour de France-t is szervező A.S.O-nak (Amaury Sport Organisation) köszönhetően 190 ország 1,5 milliárd háztartásába jutottak el. A magyar körverseny idén is bizonyította, hogy a kerékpársport az egyik legjobban eladható reklámfelület, amely az országimázs szempontjából sem másodlagos, hiszen a megmérettetés állami támogatásának is ez az egyik célja.

Persze a médiamegjelenés mellett a verseny sem volt másodrangú, a bombaerős mezőnyben ugyanis helyet kapott a korábbi háromszoros világbajnok szlovák Peter Sagan (Pierre Baguette), valamint az idén Tour de France-rekorddöntésre készülő brit Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) is.

Az első Karcag és Hajdúszoboszló közötti etap a sprinterek viaskodásával, na meg az ausztrál Sam Welsford (BORA-hansgrohe) sikerével ért véget. Hasonló volt a forgatókönyv másnap is, amikor Tokajból indulva Kazincbarcika felé vette az irányt a karaván, Mark Cavendish pedig bizonyította, hogy miért is egy igazi szupersztár. A harmadik szakasz stílusosan a Kékestetőn ért véget, a sportág egyik feltörekvő csillaga, a belga Thibau Nys (Lidl-Trek) sikerét hozta a királyszakasz, mint ahogyan a Budapest és Etyek közötti technikás penzum végén is az egykori cyclo-cross legenda Sven Nys fia ünnepelhetett. Az összetett verseny végeredményéről a Siófok–Pécs etap döntött, a brutálisan meredek Bárány utca pedig annak rendja és módja szerint megrostálta a mezőnyt. A holland Wout Poels (Bahrain-Victorious) ért célba elsőként, a sárga trikóért zajló összetett versenyben viszont megtartotta az előnyét Nys, így a még mindig csak huszonegy esztendős siheder győzelmével ért véget az idei magyar körverseny.

Dina Márton a legjobb magyar

Ami a hazai kerekesek teljesítményét illeti, az ezúttal a magyar nemzeti válogatott színeit erősítő Dina Márton zárt a legelőkelőbb helyen, a tizenharmadik pozícióban.

Összességében elmondható, hogy idén is remek csatát hozott a Tour de Hongrie, ami amellett, hogy felejthetetlen sportélményt nyújtott, Magyarország szépségeit is megmutatta a nagyvilágnak.