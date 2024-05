Május 8. és 12. között a franciaországi Montpellier-ben folytatódott a 2024-es BMX Freestyle világkupa-sorozat, melyen a Nyírségi Kerékpáros Sport Egyesület kiválósága, Ujváry Zoltán is rajthoz állt. Zoli kiváló formában érkezett a megmérettetésre, ahol bombaerős mezőnyben bizonyíthatta a kvalitásait. A viadal sokak számára az utolsó erőfelmérője volt a sanghaji olimpiai kvalifikációs versenynek.

Győzelemmel hangolt

– Nagyrészt otthon Nyíregyházán, valamint Debrecenben hangoltam a világkupára, de hatalmas lökést adott a debreceni nemzetközi C1-es kategóriás verseny is, amelyet nagy fölénnyel nyertem meg – mondta el lapunk megkeresésére a sportoló. – A francia pályát már jól ismertem, hiszen korábban is versenyeztem már itt, számomra ez kifejezetten előny volt. Külön motivált, hogy már a kiutazást követő edzéseken is a legnagyobb nevekkel kerültem össze, ami persze nagyban köszönhető a kiváló ranglistahelyezésemnek is. Nagyon magabiztos és nyugodt voltam, így a tréningek során is éreztem, hogy ez az én hétvégém lehet.

Ennek megfelelően a szabolcsi kiválóság remekül abszolválta a selejtezőt, majd a középdöntőt is, ezzel pedig sporttörténelmet írva első magyarként harcolta ki a fináléban való szereplést.

– A selejtezőben mindkét köröm remekül sikerült, minek eredményeképpen az előkelő tizedik helyen jutottam be a középdöntőbe – folytatta visszatekintését Ujváry Zoltán. – A középdöntőben ugyebár csak a jobbik kör számít, elsőre így egy biztonsági futást választottam, majd a második felvonásban kockáztattam, és mindent kiadtam magamból. Ez pedig végül bejött, kilencedikként jutottam a fináléba, első magyarként. A döntőre teljesen felszabadultam, úgy versenyeztem, mintha csak otthon a Fokos utcán a Street Parkban trükköznék. Hetedik lettem, amennyiben a Brit-szigeteket nem nézzük, akkor a második legjobb európai, ami hatalmas szó. Abszolút elégedett vagyok a teljesítményemmel, még akkor is, ha tökéletes verseny nincs. Teljesen feltöltődtem, motiváltabb vagyok, mint valaha, már alig várom a következő kihívást.

A világkupát a szakág jelenkori sztárja a francia Anthony JeanJean nyerte az ausztrál Brandon Loupos és a brit Declan Brooks előtt. A magyar kerekes a hetedik helyének köszönhetően 620 UCI-pontot gyűjtött.

Nem minden fenékig tejfel

Zoltán jelen pillanatban a kínai Sanghajban tartózkodik, ahová a hazai szövetség tartalékként vitte ki. Az egy más kérdés, hogy az NYKSE sportolója jelenleg a világranglista huszonnegyedik helyén áll, ellentétben a kvalifikációs versenyen elindított társával, aki negyvenedik. Azt pedig már csak félve írjuk le, hogy amikor majd az ötkarikás játékok előtt kiesnek a tavalyi évi világkupa eredmények, akkor Zoli egy olyan pozícióba lép előre, amely igencsak közel lesz a top-10-hez.

– Nem akadok fenn ezen, készülök az eszéki versenyre, ahol minden évben jól szereplek, így bízom benne, hogy ez idén sem lesz másképp – zárta gondolatait a sportoló. – Utána pedig kőkeményen beleállok az edzésmunkába, hogy a szezon második felében is kimagasló eredményeket tudjak felmutatni. Na, meg persze igyekszünk befejezni a nyíregyházi pálya felújítását is. Úgy a háromnegyede már készen van, lényegében már csak egyetlen olyan új elem van, amit be kell építeni. A régebbi elemeket felújítottuk és átrendeztük úgy, hogy az a jelenkor elvárásainak megfeleljen. Nem titok, hogy a saját dolgaim mellett szeretnék elkezdeni utánpótlás-neveléssel foglalkozni. Ami pozitívum, hogy már most vannak érdeklődők, így biztosra veszem, hogy nyolc-tíz srácot össze lehet verbuválni. A másik nagy álom az az, hogy egy napon komoly, akár nemzetközi versenyt rendezzünk idehaza, de persze ehhez nagyon sok plusz kellene. Jó lenne fellendíteni Nyíregyháza kerékpársportját és itt nem csak a BMX Freestyle, hanem az országúti és a hegyikerékpáros, sőt a mai trendeket elnézve a cyclo-cross szakágra is gondolok. Bízom benne, hogy az az út, amit most az NYKSE elkezdett, hamarosan kifizetődővé válik.