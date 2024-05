Noha a labdarúgó NB II. jelenlegi kiírásából hátravan még három forduló, a Nyíregyháza Spartacus már örömfocit játszhat, ugyanis múlt vasárnap a Gyirmót 3–1-es legyőzésével biztosította bajnoki címét, ezzel a feljutást is. Statisztikai mutatókban még lesz változás, a bajnoki elsőség mégis jó apropót ad arra, hogy már most áttekintsük, mi is történt a klubbal az elmúlt tíz évben, és milyen úton jutott újra a legjobbak közé.

Visszatekintésünket kezdjük tehát 2014-ben! A Spartacus az akkor tizenhat csapatos másodosztályú bajnokság élén végzett, majd a következő idényben, az élvonalban sem teljesített rosszul, a harminc forduló egyikét sem zárta kieső helyen, és a 12. pozícióban végzett. A csapat az idény végén mégis távozott az NB I.-ből, mivel a Magyar Labdarúgó-szövetség úgy ítélte meg, hogy a klub nem teljesítette a licenckövetelményeket, ezért kizárta az együttest, s az NB III.-ba száműzte.

A Szparinak nem lehetett más célja, mint hogy a lehető leggyorsabban visszajusson az élvonalba. Az első lépést sikerrel vette, azonnal megnyerte az NB III. Kelet csoportját, ám utána – egészen mostanáig – a másodosztályban ragadt. A piros-kékek hol jobban, hol rosszabbul szerepeltek az elmúlt időszakban, a mélypontot mindenképpen az előző szezon jelentette – erre még visszatérünk részletesebben.

Vezetőedzők jöttek, s mentek

Szinte követhetetlen, hogy a mögöttünk hagyott másod­osztályú időszakban hány felső vezetője volt a klubnak, legyen szó ügyvezetőről, sportigazgatóról, szakmai igazgatóról. A vezetőedzők is sűrűn váltották egymást, 2016 óta 13 szakember irányította a csapatot NB II.-es meccsen. Ennél többször volt változás, ugyanis Lengyel Roland több ízben leült a kispadra vészmegoldásként.

Nem kevés játékossal is meg kellett ismerkednünk, az NB II.-es időszakban összesen 157 benevezett labdarúgója volt a csapatnak. Köztük vannak utánpótláskorú játékosok is, akik nem léptek pályára, de olyanok is, akik később, más csapatban sikeresek voltak, sőt, az NB I.-ben is letették a névjegyüket. Ezzel arra akarunk kilyukadni, hogy a rengeteg vezetőségi és edzőváltás miatt kevésbé alakult ki folyamatos munka, építkezés helyett a gyors rombolás és a rövid távú csapatalakítás volt jellemző. Általánosságban igaz az, hogy a mindenkori edzőnek nem tetszik az a keret, amit megörököl, mire a saját képére alakítaná a csapatot, már tovább is kell állnia, mert nem jönnek az eredmények…

Mindezekben változást hozott az előző idény és főleg a tavalyi nyár. Másfél évvel ezelőtt szerződött Nyíregyházára Fekete Tivadar sportigazgató, aki az első hónapokban még csak „tüzet oltott”. Visinka Ede vezetőedző kinevezése nem vált be, ugyanígy járt a klub a télen érkezett játékosok többségével, Kovácsréti Márk és Nagy Barnabás leigazolása viszont telitalálat volt, mindketten alapemberei a mostani csapatnak.

A bennmaradás csak osztályozón lett meg az előző szezonban, egyértelmű volt, hogy teljesen új alapokra kell építeni a csapatot – szerencsére, Révész Bálint elnök sem adta fel a reményt.

Innentől kezdve az építkezés majdnem összes lépése sikert hozott!

Minőségi labdarúgók érkeztek

Nagy Dominik talán a bajnokság legjobb játékosa

Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport

A Veszprém elleni osztályozó két mérkőzésén húsz játékos lépett pályára a Szpari mezében, közülük kilenc kezdte meg a jelenlegi idényt Nyíregyházán. Itt meg kell említeni, hogy Oláh Benjámin kölcsönben kezdett, majd télen visszatért, míg Pataki Bence épp fordított utat járt be.

A jelenlegi keretből tízen tavaly nyáron érkeztek, további hárman múlt télen. A nyáriak közül kiemelkedik a válogatott-tapasztalattal rendelkező Nagy Dominik és Géresi Krisztián, akik szemre is óriásit lendítettek a játék színvonalán. Az elmúlt években nem volt jellemző, hogy ilyen magasan jegyzett, még harminc év alatti labdarúgók a Spartacusba szerződjenek. Kesztyűs Barna és Toma György a középpályának, Alaxai Áron a védelemnek adott stabilitást, Dala Martin pedig a kapusok közül a legtöbbször kezdett. A télen érkezett Beke Péter, Temesvári Attila és Vida Kristopher gyors beilleszkedését bizonyítja, hogy egy hónapon belül (már februárban) mindhárman szereztek legalább egy gólt tétmeccsen.

Az idény eddigi 31 bajnokiján Kesztyűs Barna és Nagy Dominik voltak a legtöbbször, 28 alkalommal kezdők, őket Nagy Barnabás (25), Farkas Bendegúz (25), Baki Ákos (24), Gengeliczki Gergő (23), Alaxai Áron (19), Toma György (19), Géresi Krisztián (18), Gresó Mátyás (17) és Dala Martin (17) követik a sorban. Az előző két év nagy átalakulását jól mutatja, hogy az előbb felsorolt játékosok közül csupán Gresó és Gengeliczki volt a Szpari játékosa 2022 májusában, de az egész keretet tekintve is rajtuk kívül csupán Novák Csanád, Sigér Ákos, Vass Patrik és Fejér Béla voltak itt akkor.

Megvalósult a mester elképzelése

Térjünk rá az egyik legfőbb sikerkovács, Tímár Krisztián szerepére! A 44 éves tréner tavaly nyáron szerződött a Spartacushoz. Az előzmények ismeretében okkal gondolhatták a rengeteg keserűség miatt már pesszimistává vált szurkolók, hogy ő sem lesz itt sokáig, ám a mester olyan munkát végzett, amivel az ­elmúlt tíz év legnagyobb sikerét érte el a csapattal. A szakember tavaly júniusban adta első interjúját a lapunknak, melyben így fogalmazott:

Tímár Krisztián és Fekete Tivadar

Forrás: klub

„Elmondtam a játékosoknak, hogy jön egy új szezon, tiszta lappal kezdhetünk. Persze, egyáltalán nem ideális, hogy ilyen rosszul szerepelt a csapat, de fel kell emelni a fejeket. Nem elég az eddigi munkát beletenni, többre van szükség. Azt várom, hogy a rend, a fegyelem és a hozzáállás maximális legyen. Ha megvan a pozitív mentalitás, akkor elindulunk felfelé. A középtávú célunk az, hogy jó focit lásson a közönség. Labdával és labda nélkül is nagyon kezdeményező együttest szeretnék látni, amely próbál dominálni. Szeretem, ha sokat fut a csapatom, amely agresszívan védekezik, megbecsüli a labdát, és gólra törően játszik.”

Ilyen mondatokat persze hallhattunk már sokaktól, a különbség az, hogy ebben az esetben minden elképzelés megvalósult!

Szerdai lapszámunkban a csapatkapitány, Gengeliczki Gergő fejtette ki, mennyire bevált a három belsővédős felállás. A játékfelfogás – na és persze a játékosok képességei – azt eredményezték, hogy idáig a Szpari szerezte a második legtöbb gólt a bajnokságban, és a második legkevesebbet kapta, mindössze háromszor szenvedett vereséget, és nem győzzük rögzíteni, hogy bajnok lett!

Egyben maradhat a csapat?

Végezetül, gondolkodjunk előre! Milyen kerete lehet a Spartacusnak az NB I.-ben? A Kecskemét (2–1) és a Ferencváros (1–2) elleni Magyar Kupa-mérkőzés alapján a jelenlegi alapemberek túlnyomó többsége az élvonalban is megállhatja a helyét. Erősítésre persze biztosan szükség lesz, elsősorban mélyíteni kell a keretet, hogy a kispadról is nyugodtan pályára lehessen küldeni bárkit. A nagy átalakítás azonban nem minden esetben célravezető, sokszor többet ér az, ha egy összeszokott társaság nagy önbizalommal, egymásért is küzdve veszi fel a harcot az ellenfelekkel, mint ahogy tette azt ebben az idényben is.