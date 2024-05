Izgalmas nyár elé nézünk, hiszen ha csak a főbb sporteseményeket említjük, rendeznek idén labdarúgó Európa-bajnokságot, olimpiát, majd paralimpiát is. Mint arról mi is beszámoltunk, utóbbin is lesz kiért szorítanunk, miután biztossá vált, hogy Tarjányi István utazhat Párizsba!

A Nyíregyházi Sportcentrum vívója múlt héten a Brazíliában rendezett világkupaversenyen szerzett ezüstérmet kardban. Ez volt az utolsó kvalifikációs verseny, ami után az utolsó kérdőjelet is törölhetjük István paralimpiai szereplése kapcsán.

– Egy út végére értünk és ugyanezzel a lendülettel elkezdjük a másik utunkat járni – fogalmazott Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője a pénteki sajtótájékoztatón. – István nagy siker ért el Brazíliában, de idén lesz a világkupánál fontosabb verseny, ami nem mást mint a paralimpia. Az elmúlt időszak és ez az érem is arra enged következtetni minket, hogy az újabb út vége nagyon szép lehet három-négy hónappal később. Nyíregyháza nevében is gratulálok!

A sportoló edzője, Pákey Béla kifejtette, mennyivel jobb helyzetben vannak, mint a tokiói paralimpia előtt. Akkor az utolsó pillanatban dőlt el a kvalifikáció, míg most már arra is lehetett figyelni, tanítványa mit mutat meg az ellenfeleknek.

– Az elmúlt két év nagyon nehéz volt – emlékezett vissza az edző. – Nagy lendülettel indultunk, volt egy pici holtpont, de később újabb érmek jöttek. Mi tudtuk, hogy meglesz a paralimpiai indulás, de még le kell zárni a kvalifikációt. Kidolgoztunk egy taktikát, amit nem akartunk most kijátszani. István az elődöntőben és a döntőben sem csábult el, tudta, hogy nem ezt a versenyt kell megnyerni, betartotta, amit megbeszéltünk. Ez hatalmas profizmusra vall és így is érmet nyert!

Tarjányi az augusztus végén rajtoló párizsi játékokon párbajtőrben és kardvívásban is megméreti magát.

– Köszönöm a Nyíregyházi Sportcentrum és a város támogatását, nem győzöm hangsúlyozni, hogy az eredményeimet csak ilyen háttérrel lehetett elérni – mondta el a vívó. – A brazil verseny előtt már szinte biztos volt az indulásom, nyugalommal utazhattam el. A döntőben valóban volt kísértés, hogy a kijátsszam a lapjaimat, de ha már megbeszéltük a taktikát, akkor azt végig vittem. Remélem, sikerül folytatnom az elmúlt időszakban jellemző tendenciát.