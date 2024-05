– Nagyon jó a szezon második felére visszagondolni – ismerte el Iván. – Tavaly nyáron rossz állapotban érkeztem a felkészülésre és kiújult a gerincsérvem, ami miatt majdnem az egész felkészülés kimaradt, többet gyógytornáztam csapatedzések helyett. Októberben kellett formába lendülnöm, amikor nem úgy működött a csapat, ahogy elterveztük. A hónap közepéig nagyon kacifántos volt minden, a magánéletemben is volt nehezítő tényező. Később minden egyszerre kezdett klappolni, tisztázódtak a szerepek csapaton belül és én is utolértem magam. Minden gondomat a kosárlabdába temettem, ami nagyon jól sült el. Én is és a csapat is jó formába lendültünk, Ervin érkezésével minden összeállt. Hozzá kell tennem, az első félévben sem voltunk annyira rosszak, mint amit a tabella mutatott, majdnem mindenkitől szoros meccsen kaptunk ki, az ­utolsó helyen állva is jobb volt a pontkülönbségünk, mint a középmezőny több csapatának. Később a sorstól visszakaptuk a szorosan elveszített meccseket. Rengeteg sikerélmény ért minket, kiváló volt a hangulat, pont ­emiatt lett megint rossz a szánk íze a MAFC ellen elveszített negyeddöntő után. Azt éreztem, hogy vagyunk olyan jók, mint az ellenfelünk. Ki tudja, mi lett volna még ebből a szezonból, ha ott továbbjutunk. Persze a sportban nincsen ha.

Bus egészen biztosan hiányozni fog a Blue Sharksnak. Az irányító vezette csapatát gólpasszokban, pontszerzésben a második legjobb átlagot hozta, és több meccsen, köztük a MAFC elleni párharc során is vezére volt együttesének. Éppen emiatt nem szeretné még befejezni a pályafutását, de a jövőben munka mellett csak napi egy edzést tud vállalni, így elmondása szerint akár az is szóba jöhet, hogy egy osztállyal lejjebb, a Zöld-csoportban folytatja.