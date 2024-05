A szenior úszók szabadtéri versenyszezonjának hagyományos kezdőpontja a szentesi 33 1/3 m-es medencében megrendezett verseny. Az idei több, mint kétszáz nevező között ott volt a Nyíregyházi Sportcentrum két versenyzője is, Gazda Zsuzsa és Cseh Imre. Összesen két arany-, hat ezüst-, és három bronzéremmel gazdagodott a két fős csapat. A felkészülési versenyen megengedett a „vegyes” váltó csapatok szereplése is, így két váltó ezüst is került a gyűjteménybe. A szeniorok felkészülését Kovács Rita edző segíti.

Gazda Zsuzsa. 200 m mell: 2., 33 m gyors: 2., 33 m mell: 2., 66 m mell: 3., 33 m hát: 3.

Cseh Imre. 200 m mell: 1., 66 m mell: 1., 66 m pillangó: 2., 133 m vegyes: 2., 33 m mell: 2. 33 m pillangó: 3.

4x33 m férfi vegyes váltó: 2., 4x33 m férfi gyors váltó: 2.