Az utolsó mérkőzésen aztán mégis pályára lépett, így ő is kivette a részét a Berettyóújfalu 5–3-as legyőzéséből.

– A harmadik meccs után eldöntöttem, hogy itthon, a negyedik összecsapáson már szeretnék átöltözni. Nem volt egyszerű a helyzet, Lovas Norbert csak úgy engedte meg, ha újból elmegyek dokihoz. Ő megállapította, hogy törés már nincs, a felépülési idő azonban nem változott. Én viszont nagyon szerettem volna játszani. Mondtam a mesternek, hogy muszáj segítenem a csapatnak, ha csak két percre is, mindenképpen beállnék, addig is pihenhet valaki, mivel már így is kevesen voltunk. Úgy érzem, nem játszottam alárendelt szerepben, sőt, majdnem gólt rúgtam. Na, az lett volna az igazi – tette hozzá.

A csapat egyik legnagyobb szurkolója Róbert kisfia, Benett, aki édesapjával együtt ünnepelte hétfőn (és azóta is) a bronzérmet.

– Leírhatatlan érzés, ahogy ő is megéli az egészet – mondta örömmel a játékos. – Ha látja, hogy magamra veszem a stúdiós pólót, azonnal mondja, hogy jön velem. Biztos vagyok benne, hogy ő a legnagyobb szurkolója a csapatnak, mindenkit ismer név szerint és mindenkinek tudja a mezszámát. Imádja a focit és a csapat a mindene. Nagy nyomot hagyunk benne a negyedikhez hasonló meccsekkel. Énekli a dalunkat és már másnap reggel kérdezte, hogy hol van az „éjmem”. Azóta bármerre megyünk, a nyakában lóg az érem.

Kovács számára azért is különleges ez az érem, mert ő az A’Stúdió kezdeti alapját adó leveleki gárdából indulva kiharcolta a csapattal a feljutást az élvonalba, hogy aztán a klub történetének legnagyobb sikerét érje el.

– Ez a legértékesebb eredmény a pályafutásom során. Rengeteg melóm van benne, de rengeteg célom is van meg, szeretnék egy aranyat, vagy ezüstöt is! Boldoggá tesz, hogy ha egyszer abbahagyom a futballt és a kisfiam felnő, együtt felidézhetjük, hogyan is szereztük meg ezt a bronzérmet – zárta szavait Kovács Róbert.