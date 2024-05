Elsőként a Sényő FC Selyem-Ber gárdája lép pályára az NB III.-as labdarúgó-bajnokság huszonkilencedik fordulójában. A nyírségi egylet az Észak-Keleti csoport osztályozós, tizenharmadik helyéről várja a folytatás, ellenfele a dobogóért küzdő DVSC II. lesz, így nem lesz könnyű dolga Nagy Sándor társaságának.

Jó játék, eredmény nélkül

Mint ismert, a Putnok, majd pedig a Cigánd ellen is úgy veszített a csapat, hogy kifejezetten jó játékot mutatott. A legutóbbi játékkörben az Eger ellen magabiztos győzelmet aratott a gárda, ám mivel a nagy rivális Tiszafüred is nyert, így nem sikerült elmozdulni a tabellán.

– Annál nagyobb motiváció nem kell, minthogy elérjük a céljainkat – vezette fel a találkozót lapunk megkeresésére a csapat trénere, Nagy Sándor. – A DVSC II. gárdáján évek óta látszik a szisztematikus munka, egy igencsak kompakt alakulat otthonában vizitálunk, ahol nem lesz könnyű dolgunk.

Vármegyénk másik csapata, a Kisvárda Master Good II. a bajnokság végére remek formába kerülő Karcag ellen lép pályára a házigazda albérletében, Tiszafüreden. A rétköziek nincsenek jó erőben, hiszen sorozatban négy vereséggel a hátuk mögött utaznak a Tisza-tó fővárosába, melynek eredményeképpen az elsőről a negyedik helyre csúsztak vissza.

Remek csapathoz látogatnak

– Nem oszt, s nem szoroz, hogy a Karcag albérletben játszik, hiszen Tiszafüreden is tudnak nyerni – nyilatkozta a Kisvárda II. edzője, Gerliczki Máté. – Egy remek csapathoz látogatunk, akik már a jövőt építve nagyon komoly anyagi háttérrel és célokkal bírnak. Varga Attila egylete remek formában van, legutóbbi öt meccséből négyet is megnyert, mi viszont éppen ellenkező utat járunk be. Már korábban is elmondtam, hogy a bajnoki cím megszerzése nem reális, ellenben a dobogós hely továbbra is elérhető. Ennek tudatában vágunk neki a következő két összecsapásnak.

A Sényő mérkőzésén 11 órakor, míg a Kisvárda összecsapásán 17 órakor harsan fel a kezdő sípszó.

Labdarúgás: NB III., Észak-Keleti csoport, 29. forduló

DVSC II.–Sényő FC Selyem-Ber, Debrecen, Debreceni Egyetem AC Sporttelep, v.: Dévényi (Volentics, Vargha), 11.

Karcagi SE–Kisvárda Master Good II., Tiszafüred, Lipcsey Elemér Sporttelep, v.: Kakuk (Juhász, Szilágyi).

További mérkőzések: Gyöngyösi AK–Putnok FC, Cigánd SE–DVTK II., Eger SE–Tiszafüredi VSE, FC Tiszaújváros–DEAC, Salgótarján–REAC, FC Hatvan–Újpest FC II.