Négy csapat maradt talpon a futsal NB I. jelenlegi kiírásában. A bajnokság rájátszása után nyolc gárda befejezte szereplését, vagyis az együttesek idáig játszottak azonos számú mérkőzéseket. Itt húzhatunk tehát egy vonalat és kihirdethetjük, hogy az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza játékosa, Gregory szerezte meg a gólkirályi címet! A brazil kiválóság az alapszakaszban 25 találatot jegyzett (már ott is első helyen állt), amihez a rájátszásban további nyolcat tett hozzá, így 33 góllal zárt, eggyel előzte meg a Haladás klasszisát, Dróth Zoltánt.

Gregory és csapattársai azonban még nem dőlhetnek hátra, mivel legalább három, legfeljebb öt meccsen megküzdenek a Berettyóújfaluval a bronzéremért. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc pénteken kezdődik a Hajdú-Bihar vármegyeiek otthonában.

– A csapatunk nagy része még nem játszott éremért, nagyon kevesen rendelkeznek ilyen tapasztalattal – mondta el Lovas Norbert, a Stúdió vezetőedzője. – Amióta biztossá vált a rájátszás negyedik helye, azóta mentálisan is készítjük a fiúkat a kihívásra, azt akarjuk, hogy igenis higgyék el, meg tudják szerezni a hőn áhított bronzérmet. Nem lesz egyszerű dolgunk, de mindent megteszünk. Én is kíváncsi vagyok, milyen teljesítményre képesek a játékosaim.

A négyszeres bajnok MVFC az előző három idényben ezüstérmet szerzett és idén is közel járt ahhoz, hogy döntőt játszhasson. Másfél héttel ezelőtt, a rájátszás utolsó fordulójában a saját győzelme mellett abban kellett bíznia, hogy a Kecskemét pontot veszít otthon. A Veszprém elleni mérkőzés sokáig 2–2-re állt, ám a hazaiak tíz másodperccel a vége előtt megszerezték a finálét érő gólt. Pedig a Berettyóújfalu biztosra ment, 8–1-re kiütötte az akkor már biztos negyedik Nyíregyházát.

– Elmondtunk a játékosoknak, nagy hiba volt részükről, hogy ennyire elengedték a mérkőzést. Nagyon szép részsikert értünk el azzal, hogy eljutottunk a bronzpárharcig, itt újabb célt tűzhettünk ki, de nem engedhetik meg maguknak ezt a teljesítményt, nem volt olyan játékos, aki egyáltalán átlagosat nyújtott volna. Azt a mérkőzést el kell felejteni, de a hibákból tanulni és jobb teljesítményt nyújtani a hátralévő meccseken – szögezte le a mester.

– A Berettyóújfalu ellen mindenre oda kell figyelni – tette hozzá. – Ellenfelünk tíz éve folyamatosan érmet szerez, döntőket játszik, sokkal nagyobb tapasztalata van. A nyolc egyes meccsen is megmutatták, hogy ha koncentrálnak és motiváltak, akkor bárkit megvernek. Nekünk is az extra motivációt kell kivinnünk a pályára. Ilyen lehet, hogy ez az egyetlen csapat, amelyik ellen még csak pontot sem szereztünk, pedig még a Haladást is megvertük és a Kecskemét otthonában döntetlent játszottunk korábban. A klub történetében nagy siker, hogy bronzéremért játszhatunk. Szeretnénk megmutatni, mire vagyunk képesek és büszkén bejezni a szezont!

A párharc második mérkőzését május 20-án, hétfőn játsszák a Continental Arénában. A klub már meghirdette, hogy az összecsapás megtekintése ingyenes lesz.