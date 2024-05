Hullámhegyek és hullámvölgyek tarkították a Hübner Nyíregyháza BS idényét, ami ezen a héten a végéhez érkezik. Miután a Cápák sikerrel vették a Vasas elleni párharcot, az utolsó két meccsükön azért küzdhetnek meg a BKG-val, hogy az ötödik helyen végezzenek. A helyezésnek nagy jelentősége nincsen, maximum presztízsértéke van, pláne akkor, ha hozzátesszük, hogy a Blue Sharks legutóbb, 2021-ben épp a szigetszentmiklósiak ellen harcolta ki a feljutást.

A lebonyolítás az előző párharchoz hasonló, vagyis két összecsapás pontkülönbsége dönti el, melyik gárda végez előrébb. Mivel az alapszakaszt a BKG jobban teljesítette (negyedik helyen zárt), a párviadal csütörtökön 17 órakor a Continental Arénában kezdődik, a visszavágónak pedig vasárnap este az ellenfél lesz a pályaválasztója.

– Hetedik helyen végeztünk az alapszakaszban, bejutottunk a rájátszásba, ott még sikerült feljebb lépnünk – mondta el Merim Mehmedovic, a nyíregyháziak vezetőedzője. – A srácok fáradtak, de azok voltak a Vasas ellen is és megoldottuk a feladatot. Most is erre törekszünk, harcolni fogunk azért, hogy két jó meccset játszunk, különösen csütörtökön, saját közönség előtt akarunk jól szerepelni. Bus Ivánon kívül egészséges a társaság, szeretnék mindenkinek játéklehetőséget adni. A BKG kellemetlen ellenfél, az egyetlen csapat a bajnokságban, amelyiket nem tudtuk egyszer sem megverni. Most újra lehetőségünk lesz rá. Megpróbáljuk szépen zárni az idényt és a jelenlegi helyzetből kihozni a maximumot.

A BKG játékának két mozgatórugója ebben az idényben is Nagy Ágoston edző fiai, Botond és Benedek. Ha csak a rájátszás eddigi öt meccsének statisztikáit nézzük, előbbi közel 29 pontot átlagol 41 százalékos triplázással, mellé 8.8 gólpasszt jegyez, utóbbi 13 pontot (43% triplázás) és 8 gólpasszt hoz meccsenként, de a pontgyártásba bekapcsolódott az elsősorban kintről veszélyes Büki Lóránt (12.4 pont), valamint a palánk alatt hatékony Joel Nshimba (11.8 pont) is.

A párharc tehát semmiképpen sem lesz egyszerű a nyíregyháziak számára, sőt, de most már leginkább csak azért kell izgulni, hogy mindenki épségben fejezze be a szezont.