Az eredmények alapján nem túlzás azt írnunk, hogy vármegyénkben a Tarpa volt az amatőr futball 2023–2024-es idényének egyeduralkodója. Bubis Iván csapata megnyerte a Nyír-Wetland I. osztályt és a Vármegyei Kupát is behúzta.

Persze nem volt ez sétagalopp. A csapat tavasszal tízmeccses veretlenségi sorozatot produkált, ezzel a tabella élére állt, ám az utolsó előtti fordulóban kikapott, ami újra nyílttá tette a küzdelmet a bajnoki címért. Gál Richárdéknak így is a saját kezükben volt a sorsuk, hiszen a zárókörben „elég volt” ugyanannyi pontot szerezniük, mint a Mátészalka. A Nyíregyháza II. elleni mérkőzés aztán óriási izgalmakat hozott. A vendégek vezettek, a Tarpa a 66. percben egyenlített, majd a 86. percben szerezték meg a győztes és egyben bajnoki címet érő találatot.

– A bajnokság előtt azt tűztük ki célul, hogy lehetőleg az első ötben végezzük, mellette legfontosabb célként azt is megfogalmaztuk, hogy a fiatal csapatunk fejlődjön minden téren, vagyis csapatként és egyénileg is – árulta el Bubis Iván edző. – Legnagyobb erősségünkként kiemelném, hogy nem egyénileg voltunk igazán kiemelkedőek, hanem csapatként, és a játékosok hétköznaponként elvégzett edzésmunkája eredménnyel is párosult. Büszkék vagyunk arra, hogy fiatal együttesünk sokszor egygólos győzelmet aratott. A védelmünk egész szezonban stabil volt, több mérkőzést hoztunk le kapott gól nélkül.

A Tarpa aratta a legtöbb győzelmet a bajnokságban (20), 13 meccset zárt kapott gól nélkül és 12 olyan összecsapása volt, amin legalább három találatot szerzett. Noha öt gárda is több gólt jegyzett, mint Anton Mihalcsukék, csak a Mándok kapott kevesebbet.

– Nehéz kiemelni mérkőzést, hiszen sok szép eredményt értünk el, de ha mégis akarunk egyet, az a tavaszi, Vásárosnamény elleni idegenbeli meccs, amit nagy küzdelem árán, 4–3-ra nyertünk meg – tette hozzá a tréner.

Mint ismert, a Tarpa a bajnoki cím ellenére nem próbálkozott meg az NB III-as indulással, így a következő idényben is a vármegyei első osztályban szerepel. Kérdés, hogy egyben maradhat-e a bajnokcsapat.