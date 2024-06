Az OTP Bank Liga 2023-2024-es idényében a 2007-es születésű játékosok voltak a legfiatalabbak, akik pályára léptek. Öt ehhez a korosztályhoz tartozó futballista volt a mezőnyben, közülük ketten a Kisvárda Master Good színeiben szerepeltek.

Szikszai volt a legifjabb

Az egész mezőny legfiatalabb játékosa a kisvárdai Szikszai Hennagyij volt, aki még nincs 17 esztendős, hiszen 2007. szeptember 18-án született. A saját akadémiai nevelésű futballista a bajnokság utolsó hazai meccsén, a Mezőkövesd ellen (4–3) mutatkozott be a legjobbak mezőnyében.

A második legfiatalabb a Fehérvár FC színeiben négy meccsen lehetőséghez jutó Kovács Patrik lett, de a dobogó harmadik fokára is kisvárdai játékos került. A 2007. április 7-én született Osztrovka Maxim, aki alig egy héttel a 17. születésnapja után mutatkozott be az NB I.-ben, az Újpest elleni hazai mérkőzésen (4–1), és ő is pályán volt akkor, amikor Szikszai debütált, hiszen a Mezőkövesd ellen végigjátszotta az összecsapást. A középpályás összesen öt élvonalbeli meccsel rendelkezik, ráadásul a múlt héten bemutatkozott a magyar U17-es válogatottban is.