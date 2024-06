A Kisvárda alakulata új edzővel és főként fiatalokkal vágott neki a mögöttünk hagyott NB II.-es szezonnak. A kispadon Türk Ferencet Simon András váltotta. A személycsere azonban nem okozott nagy változást, hiszen András régóta a csapat kapusa, nála jobban kevesen ismerik a játékosokat.

Több fronton is helytálltak

A Kisvárda az alapszakaszt a hetedik helyen fejezte be, így az alsóházi rájátszásban folytatta szereplését, ahol két vereség mellett háromszor győztesen hagyták el a játékteret.

– A csapat elérte, amit elvártunk tőle. Az idény során bebizonyítottuk, hogy egy fiatalokból álló, lelkes és eltökélt csapattal is stabilan helyt lehet állni az NB II-ben – kezdte értékelését Simon András.

– A csapat gerincét idén nagyrészt fiatal játékosok alkották, akik új energiát és lendületet hoztak a pályára. Bár néha az ilyen összetétel kényszer szülte megoldásnak tűnhet, nálunk ez a döntés meghozta a várt eredményeket. Ezek a fiatalok nem csak állták a sarat az idősebb, tapasztaltabb ellenfelekkel szemben, de sokszor felül is múlták őket, bizonyítva, hogy helyük van a legmagasabb szinten is. Nem lehet eléggé dicsérni azokat a játékosokat, akik a felnőtt csapat mellett másik két korosztályban is helyt álltak. Sokan közülük részt vettek az ifjúsági, valamint a serdülő csapatunk munkájában is, előbbi második helyen végzett a tabellán. Az ifjúsági csapat eredménye nagy büszkeséggel tölt el minket, és jól mutatja az utánpótlás-nevelésünk sikerességét.

Beérett a kitartó munka

– Kevesen mondhatják el magukról az NB II. mezőnyében, hogy a játékosaik többsége hazai nevelésű. Mi viszont büszkék lehetünk erre. Ez az eredmény nem csak a mögöttünk hagyott szezon sikerességét tükrözi, hanem az elmúlt évek kitartó munkájának és az kisvárdai kézilabdába vetett hitünknek az eredménye is. A felnőtt mérkőzéseken szerzett tapasztalat fiatal játékosaink fejlődésének záloga. Óriási előrelépést jelent ez számukra, és biztosak vagyunk benne, hogy a jövőben még több tehetség fog bemutatkozni a nagyok között. Kalapot emelek előttük, mert több fronton is bizonyítottak. Az ő kitartásuk, munkamoráljuk és szenvedélyük volt az, ami lehetővé tette számunkra, hogy ezt az eredményt elérjük. Köszönet illeti a szakmai stábunkat is, akik támogatták és irányították őket az egész szezon során – zárta Simon András.