Szombaton újra kosárlabda-pattogástól lesz hangos Nyíregyháza Kossuth tere! Ha mégsem így lesz, annak csak az időjárás lehet az oka, de a szervezők mindenre felkészülnek, eső esetén a Continental Aréna ad otthon a Streetball Hungary nyíregyházi állomásának.

– Nem most kezdődött a kapcsolatunk a sporttal, cégünk lassan tíz éve névadó szponzora a csarnoknak, illetve több mint 80 TAO-programot támogattunk az elmúlt években, ezzel segítve a helyi utánpótlás-nevelést és létesítményfejlesztést – mondta az esemény sajtótájékoztatóján Adorján Zoltán, a Contitech Magyarország Kft. ügyvezetője. – Sportos cég vagyunk, sportbajnokságokat, kerékpártúrákat szervezünk, ehhez nagyon jól illeszkedik a kezdeményezésünk, amit három éve hívtunk létre: meghirdettük a streetballon a céges kategóriát, ahova meghívjuk a multinacionális cégeket, a szakképzési centrumot, a sportcentrumot, a városvezetést és lehetőséget adunk, hogy lazább körülmények között is találkozhassunk.

Ehhez dr. Mohácsi Máté, a Szabolcs-Szabolcs-Bereg Vármegyei Kosárlabda Szövetség elnöke hozzátette, ő is nagyon várja, hogy újra megméresse magát, hiszen tavaly is színvonalas küzdelmet hoztak a meccsek. A sportvezető emellett kiemelte a Contitech Magyarország Kft. sportban betöltött szerepét. A cég támogatásával sikeresen befejeződött a mögöttünk hagyott szezonban a vármegyei U10-es, U11-es és U12-es bajnokság, valamint a vármegyei szövetség öt év után rendezhetett felnőttbajnokságot is.

De térjünk vissza a szombati eseményre!

– A streetball a vármegyei kosárlabdázás napjával összekötött eredmény – mondta el dr. Mohácsi Máté. – Pénteken tartjuk meg a vármegyei szövetség évzáróját, már ott díjazzuk az egyéni legjobbakat, a csapatokat pedig a streetballon köszöntjük.

A szervezők országszerte két nemben hat-hat utánpótlás-kategóriát hirdettek meg, 23 év felett a férfiak és a nők két-két korosztályban küzdhetnek, valamint vegyes csapatok is versenyezhetnek egymással. A vármegyei szövetség a nevezési költség felét átvállalja, a legkisebbeknek (Kenguru kategória) továbbra is ingyenes, de regisztrációhoz kötött az indulás. Nevezni még június 13-ig lehet.