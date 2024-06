– A mérkőzés elején rúgtunk egy gyertyát, abból szöglethez jutott az ellenfél és kaptunk belőle egy szerintem véleményes gólt, úgy láttam, hogy szabálytalanságot követtek el a belső védőmmel szemben – értékelt az MMTK vezetőedzője, Paulik István. – Tudtuk, benne van a pakliban, hogy gólt kapunk, az volt a fontos, hogy ezután ne pánikoljunk, hanem tartsuk magunkat a taktikához. Jól reagáltunk erre a helyzetre és szintén fontos volt, hogy gyorsan egyenlítettünk. Ha nem lett volna az elején a kapott gól, még simább lehetett volna a mérkőzés. Az első meccsen is hasonló volt a játék képe, elöl tartottuk a labdát, a párharcokat nagy arányban megnyertük, voltak olyan játékelemek, amelyeket kifejezetten jól végeztek el a srácok. Végig kontrolláltuk a mérkőzést. Nagyon jó teljesítményt nyújtottak a játékosok, a cserék is jól szálltak be mindkét meccsen, ez is mutatja a csapat erejét.