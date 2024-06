Hosszú, eseményekkel és mérkőzésekkel teli év áll a Nyíregyházi Kosársuli mögött. Az egyesület idén is minden utánpótlás-korosztályban, valamint felnőttben is indított csapatot. Semmilyen szinten nincs könnyű helyzete a nyíregyháziaknak, hiszen a női kosárlabda utánpótlását akadémiák együttesei, valamint első osztályú klubok gárdái „uralják”. Az NYKS így is szép eredményeket ért el a szezonban és folyamatosan neveli ki az ügyes kosárlabdázókat: az elmúlt évek legkiemelkedőbb nyíregyházi nevelése Papp Klaudia, aki a 3x3-as szakágban elért sikerek után idén nyáron az öt-öt elleni szakág felnőtt válogatottjának bő keretébe is bekerült, de nagyon jó úton jár Dobó Lilla is, aki a középiskolai tanulmányait befejezve most búcsúzott el a Kosársulitól.

Az elmúlt hónapok kemény munkájának megünneplése volt az egyesület vasárnapi évzáró eseménye.

– Tökéletes időben, szuper évzáró rendezvényt tartottunk – mondta Farkasinszki Gyuláné, a Nyíregyházi Kosársuli szakmai igazgatója. – A gyerekek szép számmal kosárlabdázhattak a szabadban, ez óriási dolog, mert egyre többen űzik nálunk ezt a sportot. Az évünket összegezve, remek szezont tudhatunk magunk mögött, minden korosztályunk elérte a célját, nem lehetünk elégedetlenek. Az U11-eseink régiós döntőt játszottak, az U12-eseink szakmai tornán voltak, az U14-eseink főtáblán szerepeltek és régiós döntőig jutottak, miként a kadettjeink. Juniorjaink kicsit megfogyatkozva, de a kadettjeinkkel kiegészülve olyan szuper eredményt értek el a régiós döntős szerepléssel, amire nem is számítottunk ebben az évben. Nem utolsó sorban beszélni kell az NB I-es csapatunkról. Amilyen negatívum érhetett minket, az el is ért, hiszen volt sérülés és betegség is. Ami viszont pozitívum és óriási öröm, hogy kismamánk is van (Radócz Fanni, a Blue Sharksban kosarazó Bonifert Bendegúz párja – a szerk.), aki épp hétvégén szülte meg gyönyörű gyermekét. A felnőttekkel a 11. helyen maradtunk az NB I-ben, a rájátszás nem osztott nem szorzott nekünk. Összességében minden szép és jó!