Kézilabda. A közelmúltban véget értek a küzdelmek az NB II.-es bajnokságokban, amelyben a női mezőnyben vármegyei csapataink közül egyedüliként a Vitka SE szerepelt a felsőházi rájátszásban. A Vitka SE évek óta meghatározó tagja, az előző kiírásban negyedik helyen fejezte be a pontvadászatot, az azt megelőzőben pedig bronzérmesként zárt. Az új lebonyolítású, szeptemberben indult szezonban sem szerették volna alább adni, annak ellenére, hogy több meghatározó játékos is elhagyta a csapatot. A csapat élén is változás történt, Kerezsi Bélát Németh Tibor váltotta a kispadon. A sok változás ellenére a Vitka SE a legjobb vármegyei együttesként, a harmadik helyről várta a februári folytatást. A felsőházi rájátszásra hat pontot hozott magával a csapat, az Ungvár visszalépésével azonban az ellenük szerzett két pontot elveszítette.

Az első két mérkőzésükön alapos verést kaptak, a Dunakeszi tíz, a Göd pedig tizennégy góllal múlta felül őket. Ezt követően Hatvanban már csak hárommal dobtak többet náluk a hazaiak, aztán a Praktiker-Vác U21-es gárdája ellen döntetlent játszva megszerezték rájátszásbeli egyetlen pontjukat. Következett három szoros vereség, végül Vácon zártak, ahol huszonnégy góllal bizonyultak jobbnak a házigazda fiatalok.

– Az első mérkőzésünk nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, ez kicsit megfogta a csapatot. Majd jött egy-két sérülés, így csökkentek a variációs lehetőségeink, ennek ellenére Hatvanban összekaptuk magunkat, és szoros meccset tudtunk játszani. A Vác elleni döntetlent követően aztán vészesen sorba estek ki a játékosok, vészesen megfogyatkoztunk, amely meg is látszott a folytatásban. Az utolsó mérkőzésünkön például a meccsen megsérült kapusunk helyett mezőnyjátékos állt be. Összességében az alapszakaszt is figyelembe véve nem volt ez rossz, szemrehányást nem tehetek a lányoknak, mert becsülettel küzdöttek – értékelt Németh Tibor, a Vitka SE edzője.

Alapszakasz

Összesített

3. hely 11 7 - 4 339-278 14

Hazai pályán

6 3 - 3 181-148 6

Idegenben

5 4 - 1 158-130 8