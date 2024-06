Minden jó, ha a vége jó! Ez teljesen igaz a Marso Tenisz Centrum vasárnap véget ért versenyén. Az időjárás nem igazán volt egyes a 15 ezer összdíjazású Maros Nyír1 Open elnevezésű viadalon, amely a ITF Men's World Tennis Tour állomása. Az időjárás okozta nehézségek ellenére vasárnap lejátszhatták a döntőt. A kiemeléseket elcsipték, hiszen az első és a második kiemelt játszotta a finálét.

Az első kiemelt 24 éves uruguayi Franco Roncadelly (553. az ATP-ranglistán), ellenfele a 27 éves z a cseh Dominik Kellovsky (668.) volt, aki az elődöntőben a címvédő Fajta Ákost búcsúztatta. A vasárnapi döntő első szettjét a dél-amerikai nyerte, a másodikat a cseh teniszező. A döntő szettben a cseh már 5:3-ra vezetett ám ellenfele fordítani tudott és megnyerte a találkozót.

A díjátadáskor Poroszka Norbert versenyigazgató megköszönte a pályamunkásoknak, hogy az uszodából remek pályát varázsoltak. Megköszönte a Wimbledon Tenisz Centrum és a Hotel Bibic tulajdonosainak, hogy a versenyzők számára megfelelő szintű edzéslehetőséget biztosítottak.

Tájékoztatójából megtudhattuk, hogy az uruguayi versenyző dél-amerikai versenyeken játszott eddig. Nyíregyházán jutott először döntőbe és ezt sikerült is megnyernie, amiért érthetően igen boldog volt. Elmondta, hogy a dél-amerikai játékostársaival meg is fogják ünnepelni a diadalát. A cseh teniszező törökországi versenyeken készült most először jutott fináléba és közel állt a végső győzelemhez. A díjakat Poroszka Norbert és Halkóné dr.Rudolf Éva, a Nyíregyházi Egyetem kancellárja adták át.

A döntővel nem zárult a napi program, hiszen a jövő héten hasonló verseny lesz. Ezen a mostani mezőny tagjai közül sokan indulnak, így akár a döntő s megismétlődhet. Ennek a második tornának a selejtezőit kezdték vasárnap. Folytatás hétfőn.

Így örült Franco (jobbra) és fogadta az otthoniak gratulációját

Marso Nyír1 Open

Férfi egyes, döntő: Roncadelly-Kellovsky 2:1 (6:2, 1:6, 7:5)

Páros, szombati döntő: Vasa E., Vasa I. (finnek)-Berjemo, Bieldiugin (argentin, ukrán) 2:1 (6:3, 6:7, 10:7)