Feczkó Tamás marad a Kisvárda Master Good vezetőedzője, a 46 éves szakember az előző bajnokságban a 13. fordulótól kezdve irányította az élvonaltól végül búcsúzó csapatot, 21 bajnokin hét győzelem, három döntetlen és 11 vereség volt a mérlege. Ha csak ezen időszak eredményeit nézzük, akkor bennmaradó lett volna a csapat.

Ugyanakkor a tréner stábja nem marad változatlan az NB II.-es bajnokságra. Asszisztensedzőként tér vissza a csapathoz Gerliczki Máté, aki tavaly nyáron beugróként három meccsen vezette megbízott vezetőedzőként NB I.-es egyletet, majd visszatért az NB III.-as tartalékegyütteshez, amellyel bronzérmet nyert a harmadosztály Északkeleti csoportjában. Ugyancsak asszisztensedzőként lett stábtag Bodnár László, a korábbi 46-szoros válogatott játékos dolgozott már a felnőtt alakulatnál, a legutóbbi idényben a Várda LA U19-es csapatánál tevékenykedett asszisztensedzőként. Új erőnléti edzővel vág neki a gárda a felkészülésnek, Dajka László (aki nem tévesztendő össze korábbi vezetőedzővel) ugyancsak az NB III.-as csapattól lépett feljebb. Marad az NB II.-es legénység kötelékében Sandro Tomic kapusedző, valamint ifjabb Szilvási Zoltán, akinek asszisztensedzői feladatköre a technikai vezetői teendők ellátásával is bővült Oláh Gergő távozását követően. Rehabilitációs edzőként és masszőrként továbbra is Nagy István dolgozik tovább, akinek masszőri munkáját Dobosy Gábor segíti.

A klub a kiesés ellenére is jogosult tartalékcsapatot indítani az NB III.-ban, és ezzel a lehetőséggel él is. Úgy volt, hogy a második csapathoz visszatér edzőként Erős Gábor, aki már alá is írta szerződését, de a bejelentés előtt az NB II.-es Kazincbarcika jelentkezett érte, és kivásárolta szerződéséből.

Azóta sikerült megtalálni a megoldást, a tartalékcsapat edzője Körtvélyesi István lett, aki Felcsúton, a Puskás Akadémia FC-nél dolgozott legutóbb, az elmúlt két évben egyaránt bajnok U19-es csapat edzője volt. Az ő stábja még kialakulóban van.