Nem kellett sokat várni az első nyíregyházi érdekeltségű döntőre a 129. szabadtéri országos bajnokságon, alig hirdettek győztest a női és a férfi 400 méteres síkfutásban, máris szólították rajthoz a női 1500 méteres futás mezőnyét, amelyben K. Szabó Gabriella képviselt a Nyíregyházi Sportcentrumot. A 22 éves tehetség megismételte a tavalyi helyezését, szezonbeli legjobbjával (4:29.92) negyedikként haladt át a célvonalon. Közben a férfi súlylökők is elkezdték a Lantos Mihály Sportközpontban. Ahogy az várható volt Tóth Balázs és az ikaruszos Kovács László csatáját hozta a szám. Balázs körről körre javított eredményén, végül az utolsó dobása mindenkinél messzebb szállt (17.51). Ezzel a Nyíregyházi Sportcentrum atlétája megvédte bajnoki címét, a fiatal Csikós Patrik pedig a hetedik helyen végzett (14.05). Közben fél szemmel már diszkoszvető kört figyeltük, ahol Kerekes Dóra készült arra, hogy megszerezze a bajnoki címet. Nem is hagyott kétséget afelől, hogy Márton Anita visszavonulásával ő szám első számú esélyese, az első sorozatban szállt kezéből a legmesszebbre a szer (50.99), amellyel meg is szerezte a bajnoki címet. Szintén ebben a versenyszámban Hanász Erika a kilencedik helyen fejezte be a versenyt (35.04).

A címvédő Boros Bence a 2. előfutam másodikjaként, összesítésben a hatodik legjobb idővel kvalifikálta magát a döntőbe, ahol végül a harmadik helyet szerezte meg (10.59). Az ifjú Péter László a B döntőben egyéni csúcsot futva (11.03) harmadik lett.

Boros Bence (balra) bronzérmes lett

Fotó: Dömötör Csaba

Nagy csata alakult ki férfi diszkoszvetésben Huszák János és Szikszai Róbert között. A Dodó SE atlétája az első sorozatban jelezte, hogy kész a trónfosztásra, a harmadik sorozatban aztán Szikszai Róbert az élre állt. Ezt követően Huszár hatvan fölé dobta a szert, az utolsó sorozat utolsó dobójaként ezt is túlszárnyalta Szikszai Róbert (61.62) és ezzel megvédte bajnoki címét. Eközben a női hármasugrók már a harmadik sorozatnál jártak és Nyisztor Petra második helyen állt a versenyben, húsz centimétert még javított (12.84), de ezzel helyezésén már nem tudott javítani. Dr. Abiwu-Türk Bettina (11.35) kilencedikként zárt.

Soha rosszabb kezdést, a Nyíregyházi Sportcentrum atlétái három bajnoki cím mellett, egy ezüst-, és egy bronzérmet szereztek a szabadtéri országos bajnokság első napján.

Vasárnap 800 méteren K. Szabó Gabriellának, magasugrásban Bakosi Péternek és 5000 méteren Vörös Márknak szurkolhatunk.