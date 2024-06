Csütörtökön délelőtt az MLSZ székházában megtartották az OTP Bank Liga 2024-2025-ös bajnoki idényének sorsolását. A szezon július 26-án kezdődik, 2024-ben az év utolsó bajnoki fordulóját – a tizenhetediket – december 14-én játsszák a csapatok. A 18. fordulót február 1-jén rendezik majd, a bajnokság pedig május 24-25-én zárul.

Újonc csapatok derbije

A mérkőzések pontos kezdési időpontjait a jogtulajdonos televíziós társasággal, a nemzetközi kupákban érdekelt csapatok mérkőzéseinek kezdési időpontjának ismeretében, az MTVA-val folytatott egyeztetést követően hozza nyilvánosságra a szövetség. A Nyíregyháza Spartacus az ETO FC Győr ellen kezd, hazai pályán.

A csapathoz kapcsolódó további hír, hogy gőzerővel zajlik a felkészülés, habár a nagy meleg nem könnyíti meg a játékosok dolgát. A mérkőzéseken is várható hasonló, így ehhez is hozzá kell szokniuk a labdarúgóknak. Dolgoznak is becsülettel, mint ahogy a kiadott „ házi feladatot” is úgy tűnik mindenki elvégezte.

– A szabadság utolsó tíz napjára mindenki kapott egy edzéstervet, melynek végrehajtásáról küldték a beszámolót. A hét elején elvégzett felmérések és tesztek azt mutatják, jó erőállapotban tértek vissza a fiúk, és Géresi Krisztián kivételével mindenki egészséges – mondta el Darabos Balázs erőnléti edző.

Mint ismert, az élvonalba visszajutó gárda szombaton 11 órától játssza az első edzőmeccsét a Cigánd ellen, Örökösföldön.

Labdarúgás: NB I., a 2024-es naptári év menetrendje

Július 26., Nyíregyháza–ETO FC Győr

Augusztus 3., MTK–Nyíregyháza

Augusztus 10., Nyíregyháza–Puskás Ak.

Augusztus 17., Paks–Nyíregyháza

Augusztus 24., Nyíregyháza–Fehérvár

Augusztus 31., FTC–Nyíregyháza

Szeptember 21., Nyírtegyháza–DVSC

Szeptember 28., Kecskemét–Nyíregyháza

Október 5., Nyíregyháza–DVTK

Október 19., Újpest–Nyíregyháza

Október 26., Nyíregyháza–ZTE

November 2., ETO Fc Győr–Nyíregyháza

November 9., Nyíregyháza–MTK

November 23., Puskás Ak.–Nyíregyháza

November 30., Nyíregyháza–Paks

December 7., Fehérvár–Nyíregyháza

December 14., Nyíregyháza–FTC