Az Újfehértó KSZSE az előző szezont ugyan a 10. helyen fejezte be, a Magyar Kézilabda Szövetség mégis elfogadta nevezésüket a megújult lebonyolítású NB II.-es bajnoki szezonra, amelyben nem is lehetett más céljuk, mint a biztos bennmaradás kiharcolása. Kelemen Gréta együttese az alapszakaszt a hetedik helyen fejezte be, így az alsóházi rájátszásban folytatták a küzdelmeket. Ott sikerült három pontot gyűjteniük, amellyel a hatodik helyen zártak.

– Tavasszal volt még négy mérkőzésünk az alapszakaszból, amelyet két győzelemmel és két vereséggel zártunk. Ezután két hét pihenő után megkezdtük az alsóházi rájátszást – kezdte érdeklődésünkre Kelemen Gréta. – Sajnos nagyon sok sérültünk volt a bajnokság során, amelyet téli igazolásokkal nem tudtunk pótolni, így például a kapus posztot egy mezőnyjátékossal Barta Barbarával és egy U17-es kapussal Horváth Kingával tudtuk pótolni. Úgy gondolom, hogy megoldották ezt a feladatot, még úgy is, hogy ilyen hirtelen kellett váltaniuk.

A rájátszásban a hat vereségük mellett, csak a Salgótarján ellen szereztek pontokat, idegenben győztek, hazai pályán döntetlenre végeztek a nógrádiakkal.

– Az alsóházi rájátszást egy győzelemmel és egy döntetlennel zártuk. Van bennünk hiányérzet, főleg az utolsó, Heves elleni mérkőzéssel, kapcsolatban. A hatodik helyen zártunk, mivel az Ungvár menet közben visszalépett a felsőházi rájátszásból, így a következő szezonban is az NB II.-es mezőny tagjai leszünk. Nagyon nehéz dolgunk volt ebben az évben, mivel több utánpótlás játékost kellett beépítenem a csapatba, amely nem volt egyszerű, hiszen ezeknek a játékosoknak három bajnokságban is teljesíteniük kellett. Volt köztük olyan, aki hét nap alatt öt mérkőzésen is szerepelt és nem csak kiegészítő szerepkörben. Köszönöm a csapatomnak a kitartó munkát, a gyerekek szüleinek, hogy edzésekre és mérkőzésekre is szállították őket és sokszor egy-egy idegenbeli meccsen mi érezhettük magunkat hazai pályán – zárta Kelemen Gréta.

Köszönettel tartozunk a BOBE-ÉP Kft.-nek a mezekért. A vezetőségnek pedig hálásak vagyunk, hogy támogattak és bíztak bennünk – tette még hozzá.