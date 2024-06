Talán kijelenthetjük, hogy az úszás az egyik legideálisabb választás az összes sportág közül. Számtalan pozitív élettani hatása van, így az orvosok is előszeretettel ajánlják kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Mai podcast adásunk vendége Dr. Szokol Dianna, fogorvos, szenior úszóbajnok, aki olyan kulisszatitkokba enged bepillantást, milyen is egy sportoló mindennapja, hogy is zajlik egy edzőtábor, mit jelentenek azok a századmásodpercek, melyek elválasztják egy dobogós helyezéstől, vagy éppen elhozzák a várt sikert. Az interjú során pedig kiderül az is, hogy lesz válogatott úszóból fogorvos, aki azóta is, öregbítve Nyíregyháza és a sportág hírnevét, sorra szerzi az érmeket.