Az élvonalba kilenc év után visszajutó Nyíregyháza a napokban megkezdte a felkészülést a 2024-2025-ös NB I.-es szezonra, ám közben a játékosok, valamint a szakmai stáb félszemmel a jelenleg is zajló labdarúgó Európa-bajnokságot is követi. Tímár Krisztián vezetőedző készségesen állt rendelkezésünkre a kontinenstornát illetően.

Az Eb-n azért más a színvonal

– Sajnáltam a magyarok első mérkőzését, szokatlanul rosszul kezdett a nemzeti válogatott – mondta el megkeresésünkre a tréner. – A színvonalon is jól látszik, hogy ez az Európa-bajnokság, a félidőt követően összeszedte magát Marco Rossi egylete, ám ez nem volt elegendő ahhoz, hogy döntetlenre hozzuk a Svájc elleni összecsapást. Szerencsétlen a sorsolásunk, hiszen a következő körben a házigazda német gárda jön szembe, mindettől függetlenül bízom a magyar csapatban.

Természetesen a magyar válogatott mellett Tímár Krisztiánnak is vannak kedvencei, olyan gárdák és játékosok, akiknek kifejezetten szurkol.

– Anglia és Portugália sorsát követem nyomon – folytatta a tréner. – Előbbi talán nem meglepő, hiszen hosszú éveket töltöttem a szigetországban, míg a luzitánoknak Cristiano Ronaldo miatt szorítok. Ez a hatodik Eb-je, egyben az utolsó, ami egy fantasztikus sportemberi teljesítmény. Mondjuk úgy, hogy egy páratlan karrier méltó lezárása.

Egyértelmű, hogy kíváncsiak voltunk arra is, hogy a Szpari mestere kit vár a döntőbe és, hogy téma-e a csapat edzésein az Eb?

A franciák a favoritjai

– Szerintem Franciaország a favorit, de a németek is odajuthatnak a végén. A meglepetést talán Portugália szolgáltathatja, na meg persze az olaszok, akik ha eljutnak az egyenes kieséses szakaszba, akkor sok mindenre képesek lehetnek. A Spartacus edzésein is téma az Európa-bajnokság. A játékosaink próbálják a lehető legtübb meccset megnézni, kiemelten persze a magyar válogatottat. Ellenben a legfőbb hangsúly érthető módon nem ezen, hanem most már a saját felkészülésünkön van – zárta gondolatait Tímár Krisztián.

Mint ismert, a Nyíregyháza június 22-én szombaton játssza az első felkészülési mérkőzését a Cigánd ellenében.