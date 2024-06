A Nyíregyházi TK felnőtt csapat ugyan elveszítette az osztályozót, így a következő szezonban az NB II.-ben indul, az ifisták azonban a tőlük megszokott módon ebben a szezonban is villogtak, a csapat siker mellett egyéni díjakat is nyertek.

– Nagyon büszkék vagyunk ifistáinkra, az országban egyedülállóan, folyamatosan magas szinten teljesítenek. Ebben a szezonban Végvári Krisztián, ifj. Szojka Miklós, Molnár Dávid összeállításban már zsinórban harmadszor nyerték meg az NB I.-es ifjúsági bajnokságot. Ezért az aranyérem mellé, minden fiú egy serleget is vihet haza a vitrinjébe. A csapatsiker mellett, a még mindig csak tizenöt éves ifj. Szojka Miklós megnyerte az U18-as egyéni bajnokságot, Molnár Dávid pedig az U23-asok között végzett a harmadik helyen – méltatta a fiatalok teljesítményét Cseszlai Sándor, a Nyíregyházi TK elnöke.

– A tavalyi eredményem alapján hasonlót vártam idén is. Szinte ugyanaz a mezőny indult, csak az idősebbek kiestek már. Örülök, hogy sikerült nyernem, volt bennem némi kétség, mert bár az első félévben fejlődtem, a másodikban visszaesett kicsit a teljesítményem – mondta ifj. Szojka Miklós, aki azt is elárulta, hogy mind az egyéninek, mind a csapatversenynek megvan a szépsége.

– Az egyéniben nincs mese, csak te vagy, magadért küzdesz, ha pedig gödörbe kerülsz, magadat kell onnan kirángatni. Csapatban egymásért küzdünk, biztatjuk, hajtjuk egymást, ha esetleg neked nem megy annyira, akkor a társad tesz rá egy lapáttal.

Az ifjú titán a végén pedig azt is elárulta, hogy idén nem került be a válogatottba, de hajtani fog azért, hogy ismét számoljanak vele.

Mivel a csapat kiesett az NB II.-be, így kérdéses, hogy a fiatalok közül kiket tudnak megtartani, kik vállalják az alsóbb osztályú küzdelmeket. Nem titok, eredményeikre tekés berkekben sokan felfigyeltek, így kapósak a fiúk.