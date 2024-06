A nemrégiben véget ért 2023-2024-es labdarúgószezon tizenkilenc bajnokságának dobogósait, gólkirályait, valamint a legsportszerűbb egyesületeket ismerte el a vármegyénk egyik legszebb termében tartott ünnepségen az igazgatóság.

A nagyszabású és immáron hagyományos eseményen a serlegeket, az érmeket és az okleveleket dr. Szalacsi Árpád elnök, Tóth Árpád elnökségi tag, valamint Kvaka Árpád igazgató jelenlétében adták át. Meghívott vendégként a Nyíregyháza Spartacus FC csapatát az élvonalba juttató vezetőedző, Tímár Krisztián is tiszteletét tette.

– Ismételten csak véget ért egy szezon, melyet követően számot kell vetnünk– kezdte bevezetőjét dr. Szalacsi Árpád elnök. – Büszkeséggel tölt el minket, hogy vármegyénkben 103 felnőtt csapat feszült egymásnak az elmúlt idényben, ezzel a létszámmal pedig előkelő helyet foglalunk el az országos rangsorban is. Eredményes évet zártunk, hiszen a felmutatott sportteljesítmény mellett számos beruházási és infrastrukturális fejlesztés is megvalósult, mindezek okán pedig a klubok is tőkeerősebbé váltak. Levonva a konzekvenciákat, bízunk a hasonlóan pozitív folytatásban.

Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatóság díjazottjai

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályú bajnokság: 1. Tarpa, 2. Mátészalka, 3. Nagyecsed

Fair Play díj: Kótaj

Gólkirály: Nagy Dávid (Újfehértó, 31 gól)

Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú U19-es bajnokság: 1. Pap, 2. Nagyecsed, 3. Vásárosnamény

Gólkirály: Balogh Levente (Pap, 55 gól)

Vármegyei II. osztály, Pannónia Zrt. csoport: 1. Szakoly, 2. Tiszalök, 3. Herkules FC Nagykálló

Fair Play díj: Szakoly

Gólkirály: Marics Gábor (Apagy, 35 gól)

Vármegyei II. osztály, Pannónia Zrt., U19-es bajnokság: 1. Tiszalök, 2. Herkules FC Nagykálló, 3. Biri

Gólkirály: Balogh Gábor (Herkules FC Nagykálló, 76 gól)

Vármegyei II. osztály, 2. számú csoport: 1. Gergelyiugornya, 2. Gyulaháza, 3. Baktalórántháza

Fair Play díj: Ajak

Gólkirály: Hadadi Krisztofer )Gergelyiugornya, 33 gól)

Vármegyei II. osztály, 2. számú csoport, U19-es bajnokság: 1. Vaja, 2. Tuzsér, 3. Ajak

Gólkirály: Berki Bence (Vaja, 43 gól)