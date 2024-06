A Tiszavasvári az előző szezonban a 6. helyen fejezte be a küzdelmeket az NB II.-es bajnokságban. Ennek a szezonnak új névvel és új edzővel vágtak neki Benyusz Kendéék. A csapat edzője Türk Ferenc lett, aki nyolc évig az osztálytárs Kisvárda alakulatát trenírozta. Türk Ferenc korábban játékosként, majd játékos-edzőként is tevékenykedett Tiszavasváriban, így ismerős környezetbe tér vissza.

A csapat Tiszavasvári-SZIKE néven szerepelt, a fúziónak köszönhetően a Tiszavasvári néhány játékosa kettős játékengedéllyel pályára lépett a Szabolcsi Ifjúsági Kézilabda Egyesület megyei bajnokságban induló egyik csapatában. A szakember a rajt előtt elmondta, hogy az új lebonyolítási rendszer miatt mindenki az alapszakasz első négy helyére hajt, mert az a biztos bennmaradást jelenti, bővebb jóslatokba azonban nem bocsátkozott. Az együttes végül hét pontot gyűjtve kezdte meg a felsőházi rájátszást. Amely kissé komolytalanná vált a két miskolci együttes visszalépésével. Türk Ferenc csapata így mindössze ötször lépett pályára és két vereségük mellett háromszor győztesen hagyták el a játékteret, meghosszabbítva ezzel tagságukat a sportág harmadik vonalában.

– Legfőbb célunkat teljesítettük, bennmaradtunk az NB II-ben – sommázta röviden az elmúlt időszakot Türk Ferenc. – Az alsóházi rájátszás kulcsa a két Veresegyháza elleni találkozó volt, amelyek közül a hazait sikerült megnyernünk, idegenben viszont egy olyan mérkőzésen kaptunk ki, amely csak nyomokban tartalmazott kézilabdát. A bajnokság zárásaként pedig itthon tartottuk a két pontot a Füzesabony ellen. Ez a csapat többre lett volna képes, csak sajnos szép lassan elfogytunk. Kihullottak azok, akikre alapemberként számítottam. Ezért többeket is reaktiváltunk és a rájátszás előtt igazolni is akartunk, de nem sikerült.

Ami biztos, hogy Tiszavasváriban a jövőben is lesz kézilabda, az azonban egyelőre kérdéses, hogy melyik osztályban indul a csapat.

Alapszakasz

Összesített 8. hely 14 3 1 10 370-407 7

Hazai pályán 7 3 - 4 185-193 6

Vendégként 7 - 1 6 185-214 1

Rájátszás

Összesített 5 3 - 2 156-148 6

Hazai pályán 2 2 - - 67-62 4

Idegenben 3 1 - 2 89-86 2

Házi góllövőlista. 29 gólos: Bohács Sándor. 25 gólos: Tuska Szabolcs. 21 gólos: Orosz László. 20 gólos: Balogh Dániel. 14 gólos: Kórik Levente. 12 gólos: Horváth Bendegúz. 10 gólos: Benyusz Kende, Csikós Patrik. 9 gólos: Kakócz Lajos. 4 gólos: Gazdag Richárd. 1 gólos: Zsoldos Botond.