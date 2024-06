A tikkasztó meleg ellenére telt ház fogadta a csapatokat Mátészalkán szombat délután, amikor a házigazdák a Pest vármegyei bajnokot fogadták, hogy lejátsszák az NB III-ba jutásért kiírt párharc első mérkőzését. Makszim Gábor együttese a szokásos bordó-fehér, míg a Dunharaszti világoskék szerelésben futottak ki a gyepre. A jól előkészített talajú pályán a házigazdák kezdtek jobban, bő tíz perc után aztán magára talált a vendéggárda is. Többet birtokolták a labdát, a Mátészalka térfelén folyt a játék, igazi helyzetük azonban nem akadt, mezőnyfölényüket nem tudták gólra váltani. Nem úgy a hazaiak, egy bedobást követően Sárosihoz került a labda, aki a tizenhatos előterében bemutatott egy jó cselt, majd jobbal kilőtte a jobb alsó sarkot. Negyedóra után tehát megszerezte a vezetést a Mátészalka. Középkezdés után majdnem jött a válasz, a védők azonban tisztáztak. Félóra elteltével ismét Szilágyi kapuja forgott veszélybe, Csáki azonban a gólvonalról kivágta a labdát. A nagy meleg rányomta a bélyegét a színvonalra, küzdelemben azonban nem volt hiány, a hazaiak minden jó megmozdulását tapssal jutalmazta a lelkes hazai publikum. Az eredmény azonban már nem változott, így hazai vezetéssel vonultak pihenőre a felek.

Fordulás után nem sokkal megduplázta előnyét a Mátészalka, jobbról, az alapvonal közeléből Gergely adott be, a védők fejjel mentettek, a labda Tangel elé került, aki a bal alsóba lőtt. A kapott találat felrázta a Dunaharasztit, támadtak az egyenlítésért, erőfeszítéseik percek alatt góllá értek. Egy szögletet követően a léc alá tartó fejest bravúrral hárította Szilágyi, a visszapattanónál azonban már tehetetlen volt. Három perc múlva Szmola veszélyeztetett. A félidő közepén leült meccs, az ivószünet jót tett a játékosoknak, a frissítő mellett cserékkel próbálták élénkíteni csapatuk játékát az edzők. A 80. percben a kiugró Toldi gyanús körülmények között esett el a tizenhatoson belül, a játékvezető sípja azonban néma maradt. A rendes játékidőből már csak három perc volt hátra, amikor Lyáh közeli lövését mentették szögletre a vendég védők. Már mindenki elkönyvelte a végeredményt, amikor a hosszabbítás második percében a csereként beállt Bodó László a félpálya közepéről indulva három játékost is kicselezve gyönyörű szóló végén betalált. A Mátészalka tehát 3-1-re nyert és bizakodva várhatja a jövő szerdai visszavágót.