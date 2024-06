Az új lebonyolítású NB II.-es küzdelmeknek azzal a céllal vágott neki a Nyírbátor, hogy minél több pontot gyűjtve szerezzék meg az alapszakasz első négy helyének valamelyikét, hogy a lehető legjobb pozícióból kezdhessék meg a felsőházi rájátszást. Ez a céljuk csak részben sikerült, mert ugyan a negyedik helyet megszerezték, viszont csak három pontot vittek magukkal a folytatásra.

– Az előző szezonban bronzérmet szerzett kerettel vágtunk neki a mögöttünk hagyott idénynek – kezdte értékelést Petneházi Zsolt, a Nyírbátor szakágvezetője. – Három fordulót követően azonban sajnálatos betegség miatt Falcsik Miklós edzőnk távozott a kispadról, helyét Weibli Zoltán vette át, aki jelezte, hogy csak december végéig tudja vállalni a feladatot. Gondjainkat szaporította, hogy időközben gólerős játékosunk, Gubó Alex eligazolt tőlünk. Ezek a dolgok alaposan megváltoztattak mindent, hektikusra sikeredett az őszünk.

Pont nélkül a rájátszásban

Januártól már Tréki Tamás irányította a szakmai munkát, az NB I./B-s Ajkától érkezett szakember vezetésével játszották le az alapszakasz utolsó három mérkőzést. Ezekből kettőt megnyertek, különösen értékes volt a Hajdúnánás elleni siker, mert ennek a két pontját magukkal vitték a folytatásra.

– Ez volt az utolsó alapszakaszbeli mérkőzésünk, amelynek az volt a tétje, hogy bekerülünk-e az első négy közé, vagy az alsóházban folytatjuk. Szerencsére győztünk, ezzel már teljesítettük is a legalapvetőbb célunkat – mondta a szakágvezető.

A felsőházban aztán nem sok babért termett a Nyírbátornak, mind a nyolc mérkőzésüket elveszítették.

– Nincs mit szépíteni, borzasztó tavaszon vagyunk túl, nem fordult még elő a klub történetében, akármelyik osztályban is szerepeltünk, hogy a bajnokság ezen szakaszában egyetlen pontot sem szereztünk. Amellett, hogy erős ellenfelekkel játszottunk, jó pár játékosunkat megkeresték, így ők fejben, lélekben már máshol jártak – zárta Petneházi Zsolt.

Ami a folytatást illeti, a Nyírbátor játékosai most nyári pihenőre vonulnak, felkészülésüket augusztus elején kezdik a következő szezonra.