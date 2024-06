A Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság előző kiírása nagy versenyt hozott az első helyért. A viaskodás sokáig négy-ötszereplős volt, ezen csapatok között a Mándok is jó eséllyel pályázott a bajnoki címre, ám a hajrát alaposan elrontotta, így a negyedik helyen végzett.

– A bajnokság elején nem feltétlen mondtuk ki, hogy bajnoki cím a célunk, de nyáron jó felkészülést végeztünk, kiváló volt a hozzáállás, ezért nagyon bíztam abban, hogy valami szép sülhet ki belőle – értékelt a Mándokot irányító Kocsis János. – Egymás között nem beszéltünk erről túl sokat, de több jó sorozatot produkáltunk, kilenc meccs után a tabella élére álltunk, sokáig ott is maradtunk és még a vége felé is jó helyzetben voltunk – ekkor már nagyon szerettük volna, hogy meglegyen. Végül nem sikerült, ami csak rajtunk múlt, az utolsó négy fordulóban produkáltuk a legrosszabb periódusunkat. Ekkor összesen négy pontot szereztünk, ami ha nyolc lett volna, akkor első helyen végzünk. Így viszont nem érdemeltünk többet.

Ennek okairól is megkérdeztük az edzőt.

– A tizenkettedik fordulóig volt három csatárunk, akik szállították a gólokat – fejtette ki a tréner. – Utána Gyüre autóbeleset szenvedett, Baglyos szinte az egész téli felkészülést kihagyta, nem mutatott jó hozzáállást, Csercsa futsalozni jár, ami egy idő után fontosabb lett neki és megsérült. Hármójuk kiesése nagyban befolyásolta a tavaszt. Előtte rengeteg gólt szerzetünk, folyamatosan három pontot gyűjtöttünk, tavasszal viszont több helyzetből is kevesebb találatot értünk el, ami döntetlenekbe, pontvesztésekbe került. Arról nem is beszélve, hogy összesen hat tizenegyest rontottunk, ebből négyet kiélezett helyzetben… Pedig mi kaptuk a legkevesebb gólt, nem volt olyan mérkőzésünk, amin hármat kaptunk, kettőt is ritkán. Ez akkor ért igazán sokat, amikor a kapu előtt voltak olyan játékosok, akik feltalálták magukat, vagyis megvolt az egyensúly a stabil védekezés és az eredményes támadójáték között.

A negyedik hely azért is okozhat hiányérzetet, mert ahogy az edző is említette, a Mándok kapta a legkevesebb gólt, holtversenyben a második legjobb gólkülönbséget érte el, és jól szerepelt az élcsapatok ellen.