A szabolcsiak június 24-én kezdik az edzéseket és annak a hétnek a végén (június 29-én) már meccset is játszanak a szlovákiai Kosice ellen. A kassiakhoz hasonlóan a Tatran Presov is Kisvárdára érkezik (július 6-án), míg a várdaiak idegenben csapnak össze a Kazincbarcikával (július 13-án) és az MFK Michalovcéval is (július 21-én).