Larissa Kalaus és Gyimesi Kitti után újabb játékos érkezéséről számolt be a Kisvárda Master Good SE, illetve az ő estében úgy helyes, ha azt írjuk, visszatér. Zavaczki Boglárkával ugyanis két szezon után újra kisvárdai szerelést ölt, a klub vezetősége két évre egyezett meg a huszonkét éves játékossal. Sportág választása szinte törvényszerű volt, elsős korában, Balmazújvárosban ismerkedett meg a kézilabdával, testnevelés tagozatos iskolába ment tanulni, ahol nővérei után nem is volt kérdés, hogy milyen sportágat választ.

– Egyébként is sportos család vagyunk, minden ekörül forog otthon. Négyen vagyunk testvérek, a két nővérem is kézilabdázott, bátyám az egyedüli kakukktojás – mondta mosolyogva. – Egy ideig még mazsoretteztem, később azért a kézilabda győzött, amikor választás elé kerültem.

Balmazújvárosban az utánpótlásban csapattársa volt többek között a Kisvárdán NB I-es játékossá váló Szabó Ninának is. Ezt követően érkezett a szabolcsiakhoz, de a náluk töltött második szezonjában már az NB I/B-s Hajdúnánást is erősítette. A több játéklehetőség érdekében aztán fájó szívvel ugyan, de eligazolt Kecskemétre, pár hónap után azonban engedett az Orosháza hívó szavának. Ott idény közben kapcsolódott be a Békés vármegyei NB I/B-s gárda munkájába, ez volt az első teljes felnőtt szezonja.

Később csatlakozott ugyan az Orosházához, ám az idény végére felküzdötte magát a góllövőlista második helyére. Összességében sikeres évet zárt, pedig sokáig az is benne volt a pakliban, hogy 21 évesen szögre akasztja a cipőt.

– Nem volt egyszerű időszak. Ahogy említettem az előbb is az első felnőtt csapatom a Kecskemét volt, ahol sajnos nem úgy alakultak a dolgok, ahogy vártam. Nehézségek adódtak, ami miatt váltani kellett, ami nagyon nehéz döntés volt. Megkerestek Orosházáról, a próbaedzés, a körülmények, a csapat is nagyon szimpatikusak voltak az első pillanattól kezdve, mégis nagyon féltem az újabb csalódástól. Végül elfogadtam az Orosháza ajánlatát és beigazolódott, hogy nagyon jól döntöttem. Ment a játék, hamar be is illeszkedtem a lányok közé, jól éreztem magam ott – vallott őszintén az irányító.

A mögöttünk hagyott szezonban az Orosháza a hetedik helyen fejezte be a pontvadászatot és túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Boginak jelentős szerepe volt ebben, hiszen ő volt csapata első számú gólfelelőse és 153 találatával csapata legeredményesebb játékosa volt és ezzel az összesített mezőnyben az előkelő hetedik helyet szerezte meg.

– Valóban jó szezont zártam, előre léptem a játékban, hiszen ilyen fiatalon az én felelősségem volt a gólszerzés, de igyekeztem nem így megélni. Élveztem ezt a helyzetet, úgy gondolom, hogy nyomás alatt sikerült jól teljesítenem. Minden kerek volt tehát, remek volt a társaság, családias volt a csapatot körülvevő légkör, a Kisvárda csábításának azonban nem tudtam ellenállni, egy nagy vágyam teljesült azzal, hogy visszakerülhetek a felnőtt csapatba – mondta Zavaczki Boglárka.

Bogi azt is elmondta, tisztában van azzal, hogy más szint az NB I., és itt nem lesz állandóan a pályán de kész arra, hogy fejlődjön és akár kettőt is visszalépjen, hogy aztán egyet előre léphessen. Alázatosan fog dolgozni minden edzésen, hogy a lehető legjobbját tudja nyújtani akkor, ha a pályára kerül. Az mindenesetre segíti majd a dolgát, hogy nem ismeretlen környezetbe érkezik, a játékosok közül pedig már játszott együtt Karnik Szabinával, Mátéfi Dalmával, Mérai Majával és Leskóczi Bogival.

Bogit Orosházán is nagyon sokszor látogatta meg a családja, ez a két város közelsége miatt Kisvárdán is így lesz, aminek nagyon örül, mert szabadidejét szívesen tölti szeretteivel.

– Sokat kirándulunk a párommal, szeretek biciklizni, a családommal, barátaimmal sütögetni.

A kézilabda mellett már a civil életét is építgeti, vegyésznek tanul az egyetemen, de a sok gyakorlati foglalkozás miatt felfüggesztette tanulmányait.

– Nagyon képlékeny még a dolog, az NB I mellett még kevesebb időm lesz a gyakorlatokra. Lehet, hogy szakot váltok, ezen még gondolkodok, de azt biztos, hogy valamit tanulni akarok.