Ahogyan azt tőle megszokhatták, ezúttal is őszinte véleményt alkotott jó néhány kényes témáról. Mint az köztudott, Révész Attila a Kisvárda NB I.-es kiesését követően benyújtotta lemondását a klubnál, de azt elnökség nem fogadta el, így továbbra is marad a kisvárdaiak alkalmazásában.

Etikusnak tartotta a lemondást

– A sikertelenségért azt tartottam etikusnak, ha felajánlom a lemondásomat, de az elnökség gyors reagálás után jelezte, hogy szeretné a közös folytatást – kezdte a nagyinterjúját a kisvárdai sportigazgató.

Révésznek 2022 nyarán két agyi infarktusa volt, ami nem tett jó hatást a munkamoráljára, motivációjára, s inkább az akadémiai munkára koncentrált – belátta, hogy ennyi különböző tevékenységet nem tud egyedül ellátni, a klub növekedésével pedig a kiválasztási folyamat is enyhült. A kiesés okairól elmondta, háttérbe vonulásánál túl nagy szabad kezet adott az edzői stábnak, emellett a két évvel ezelőtti Konferencia-liga-szereplés okán elvesztette identitását, családias légkörét a klub.

– Amikor másodikok lettünk, mindössze 62 százalékát használtuk fel a mostani bérkeretünknek. Az, hogy ezüstérmet szereztünk, máshová helyezte a klubot a játékosok és menedzserek igényeit illetően, az alázat és sikeréhség, ami jellemezte a csapatot, az nem volt meg bennük. Nem volt meg a megfelelő kiválasztás sem – fogalmazott Révész, kiemelve, hogy a három legdrágább igazolásuk töltötte a legkevesebb játékidőt a pályán az elmúlt idényben.

A sportigazgató szerint az edzői stábból senki nem vállalta a felelősségét a kiesés miatt, ami nagy törést okozott benne, sőt többen már az NB II.-es feljutás utáni prémiumról beszéltek.

Feczkó Tamás munkájából a csapatkohézió megteremtését emelte ki erősségként, ugyanakkor a társak kiválasztásában fejlődnie kell – no, erre nem most lesz lehetősége, mert Révész maga állítja össze az új szakmai stábot. A kisvárdai mindenes nagyot csalódott a téli igazolásokban is, különösen annak tekintetében, hogy komoly összegeket áldoztak a megszerzésükre.

– Az ilyen játékosoknak megvan a kezelési módszere, ez nem volt tökéletes. Ha tulajdonosi szemmel gondolkodom, talán más elbánásban részesítem őket, olyan motivációs dolgokat kellett volna kitalálni, hogy húzza a csapat szekerét. Ezek a játékosok azért mentek el korábban, mert mérgezték a csapat többi tagját, a többiek ne azt nézzék, hogy felveszi a fizetését és eközben a lelátón mosolyogva nézi az edzést! Minden nap nagyon zavart, amikor láttam, hogy a milliók ott ülnek, mondtam, sokkal jobb helye is lenne ennek – sóhajtott Révész.