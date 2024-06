Ha azt írtuk a közelmúltban, hogy a Vámosoroszi a vármegyei másodosztályú labdarúgás meghatározó csapata, akkor igaz ez a Gergelyiugornyára is. A Tisza-parti kis település 2021-ben és 2022-ben is az első helyen végzett, tavaly viszont letaszította őket trónról az Újdombrád. Ezt azonban nem hagyták annyiban, bajnoki címük visszaszerzését tűzték ki célul a mögöttünk hagyott szezonban. Ennek erős nyomatékot is adtak ősszel, zsinórban tizenhárom mérkőzést vívtak meg veretlenül, tizenegy győzelmük mellett mindössze kétszer végeztek döntetlenre. Baktalórántházával és az Ajakkal osztozkodtak meg a pontokon, miközben alaposan megszórták a Jékét, a Vaját és a Gyulaházát is, így hét pontos előnnyel vonulhattak téli pihenőre. A folytatásban aztán tovább nyújtották veretlen szériájukat, első vereségüket április 7-én szenvedték el, egy gólokban gazdag mérkőzésen maradtak alul Záhonyban.



– A tavalyi éremátadó ceremónián megígértük a polgármesternek, hogy visszaszerezzük a bajnoki címet – Balogh István, az Agnis-Gergelyiugornya SE elnökhelyettes, aki a pálya fűnyírása közben szakított ránk időt. – Ez nem csak egy udvariassági gesztus volt a részünkről, komolyan is gondoltuk, ennek megfelelően erősítettük meg keretünket, többek között Hadadi Krisztoferrel, aki harminchárom gólt tett be a közösbe – kezdte értékelését az elnökhelyettes. – Az őszünk remekül sikerült, veretlenek maradtunk, csupán kétszer játszottunk döntetlent, vállalható volt az Ajak és a Baktalórántháza elleni pontosztozkodás is, így jelentős előnnyel fordultunk. Tavasszal aztán jó rajtot vettünk, majd kisebb hullámvölgybe kerültünk, volt egy három mérkőzéses szériánk, amelyben mindössze egy pontot szereztünk. Kezdődött az április eleji záhonyi vereséggel, ki lehet Záhonyban kapni, csak ugye négy rúgott góllal illik megszerezni a három pontot. Aztán következett a regnáló bajnok Újdombrád elleni meccsünk, amelyet megérdemelten nyertek meg emberhátrányban, Pátrohán pedig a utolsó utolsó pillanatban mentettünk pontot – magyarázta Balogh István.

A gödörből aztán kilábaltak, még a gyulaházi vereség is belefért, az utolsó három fordulóban húsz gólt rúgtak és egyet sem kaptak.

A Gergelyiugornya beadta kérelmét a vármegyei I. osztályú indulásra, Balogh István elmondása szerint gőzerővel dolgoznak azon, hogy minden feltételnek megfeleljenek. A hírek szerint a szakmai munkát Illés Gyula játékos-edző helyett valaki más irányítja majd, elképzelhető, hogy az edzőkérdést házon belül oldják meg.