Tavaly jelentős állomáshoz ért a Marso Tenisz Centrum és a nyíregyházi teniszélet, az egyesület ugyanis első alkalommal szervezett és rendezett nemzetközi versenyt. A Marso Nyír1 Open névre keresztelt, június eleji, 15 000 dollár összdíjazású torna az ITF Men's World Tennis Tour állomása volt. A tanulóév után szintet lépett a Marso Tenisz Centrum, idén két nemzetközi versenynek ad otthont Nyíregyháza. A június 10-24 között megrendezendő két, egyenként 15 ezer dollár összdíjazású verseny az előző esztendei megméretéshez hasonlóan a az ITF Men's World Tennis Tour állomásai lesznek. A sportesemény célja, hogy a nyíregyházi teniszkedvelőknek és az utánpótlás számára is rangos mérkőzéseket biztosítson a Marso Tenisz Centrum. A győztesek a pénzdíjon felül 15-15 ATP ponttal is gazdagabbak lesznek.

A Marso Tenisz Centrum Egyesület 2017-ben azzal a céllal vette át a tenisz club üzemeltetését, hogy Nyíregyháza a hazai teniszvilágában is kivívja az országos hírnevet. Az egyesület folyamatosan azon dolgozik, hogy a megyeszékhely teniszkedvelői méltó környezetben sportolhassanak, ennek megfelelően számos fejlesztésen van túl a tenisz centrum és több színvonalas hazai versenynek, bajnokságnak adott már otthont.

– Minden fejlesztés akkor jó, ha programokkal összeköthető, így van ez Nyíregyházán a tenisszel is – fogalmazott dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere az esemény hétfői sajtótájékoztatóján. – Hét éve új korszak kezdődött a városi teniszéletben. A centrum egyéb korszerűsítések mellett új lelátót és világítást kapott, biztosítottuk a feltételeit annak, hogy nagyszabású versenynek adhasson otthont. Remélem, ez újabb lökést ad a Marso TC-nek, a teniszszerető közönségnek és még közelebb hozza a gyerekeket a sportághoz. Lassan végéhez közeledik a stadion beruházás, ezt követően további fejlesztések várhatók a tenisz centrumban.

– Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy idén folytatódhat ez a tavaly megkezdődött hagyomány. Az pedig Nyíregyháza város vezetését és a Marso Tenisz Centrumot dicséri, hogy már két versenyt is rendezhetünk egyszerre. Ez többek között annak is köszönhető, hogy itt van az egyik legtöbb jó minőségű pálya – mondta el Sávolt Attila, a Magyar Tenisz Szövetség szakmai igazgatója.

Bardóczy Kornél, a Magyar Tenisz Szövetség fejlesztés igazgatója azt emelte ki, hogy Nyíregyháza a tenisz egyik vidéki fellegvára, ahova mindig szívesen jönnek a versenyzők. Majd szót ejtett a szövetség jövőbeni terveiről is, elmondta, hogy több nemzetközi felnőtt versenyt szeretnének rendezni hazánkban, a tavalyi három helyett nyolcat terveznek, amelyből kettő június közepén már Nyíregyházán meg is valósul. Nem csak a mennyiségi, hanem minőségi ugrásban is gondolkoznak, a 15 ezer dolláros ITF versenyek mellett Challenge verseny megrendezésére is alkalmasnak gondolja a Nyíregyházi Tenisz Centrumot.

– Az elmúlt öt évben többet fejlődtek a lehetőségek, mint az azt megelőző ötven évben. Büszkeséggel tölt el, egyben kötelezettséggel is jár, hogy az idén már két nemzetközi versenynek adhatunk otthont. Igyekszünk a tőlünk elvárható gondoskodással, odafigyeléssel és legalább a tavalyi színvonalon megfelelni az elvárásoknak – fogalmazott Poroszka Ottó versenyigazgató.

A szervezők tájékoztatása szerint a versenyekre eddig több mint ötszáz versenyző regisztrált. A főtáblára 32 játékos fér fel, a selejtezőn pedig 64-es tábla lesz. A nevezők között jelenleg a legmagasabban rangsorolt az ukrán Olekszij Krutih, aki a 451. az ATP világranglistán.

Címvédésre készül Fajta Péter, aki jó formában érkezik a versenyre. Múlt hétvégén megnyerte a gyulai, 15 ezer dollár összdíjazású salakpályás férfi tenisztornát. A nyíregyháziak közül a kilátogatók biztosan szoríthatnak majd Závaczki Milánért.