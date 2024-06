Pinte Patrik Dunaszerdahelyen született, a Slovan Bratislava tagja volt és korábbi szlovák utánpótlás-válogatott. A 27 éves csatár magyar állampolgársággal is rendelkezik. Édesapja a szlovák válogatott Pinte Attila, aki a Ferencvárosban is futballozott. Patrik a Zlaté Moravce színeiben Szlovákiában játszott az élvonalban, itthon a Haladásban mutatkozhatott be az NB I-ben. Legutóbb Kazincbarcikán futballozott, 31 NB II-es találkozón 8 gólt szerzett, valamint 2 gólpasszt adott.

– Örülök, hogy a Nyíregyháza megkeresett, nem is gondolkodtam sokat a döntésen, főleg, hogy egy NB I-es klub hívott – idézi a klub honlapja a labdarúgót. – Tóth Balázzsal és Myke Ramosszal játszottam korábban együtt, nem lesz gond a beilleszkedéssel. Az első benyomások nagyon jók, bízom abban, hogy jó csapatunk lesz. Szeretnénk minél jobb eredményt elérni.

– Régóta monitoroztuk Patrikot, télen is már szóba került a szerződtetése, mely most valósulhatott meg. Kiváló mentalitású, rendkívül dinamikus támadó, aki több poszton is bevethető. Lendületes labdarúgó, akivel tovább gyorsulhat a játékunk – tette hozzá Fekete Tivadar sportigazgató.

Pinte Patrikkal 3 éves szerződést kötött a Nyíregyháza Spartacus. Ezzel együtt az is eldőlt, hogy Herjeczki Kristóf épp ellentétes irányt vesz, és a Szparitól Kazincbarcikára igazol.