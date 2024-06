Alakul, formálódik a Kisvárda Master Good SE következő szezonbeli kerete, a vezetőség folyamatosan jelenti be új igazolásait. Mint az ismert, két év után távozott tőlük Akiyama Natsumi, nem marad azonban poszttárs nélkül a jobb szélen Gém Léna, a szabolcsiak eredményes tárgyalásokat követően megegyezett Csáki Lillával, aki egy évre kötelezte el magát.

Lilla szülőhelyén, Jászberényben ismerkedett meg a játék alapjaival, bajnoki rendszerben azonban először Vámosgyörkön játszott.

– A napköziben az összes lány elkezdett kézilabdázni, egyszer én is hozzájuk csapódtam, így kezdődött. Akkor nem tudtam, hogy valamikor anyukám is kézilabdázott, ez csak később derült ki – mondta a kezdetekről a 21 éves játékos.

A folytatásban aztán, Vámosgyörk mellett Miskolcon is játszott kettős játékengedéllyel. Innen Érdre igazolt, ahol az ifjúsági csapatban a Kisvárda erőnléti edzője, Baricza Maurer Szandra volt az edzője. Az NB I.-ben a 2020/2021-es bajnoki idényben mutatkozott be, míg a következő kiírásban az első osztály mellett párhuzamosan kettős játékengedéllyel az NB I./B-s Tempo KSE csapatában is szerepelt. A frissen igazolt játékos tagja volt 2022-ben a Szlovéniában rendezett a junior világbajnokságon ezüstérmet nyert korosztályos válogatottunknak.

Az elmúlt idényt kölcsönben Békéscsabán töltötte, elmondása szerint jól érezte magát, mert nagyon szimpatikus, összetartó csapatba került, ahol igazán családias volt a légkör.

– Örültem a Kisvárda megkeresésének, nagyon szimpatikus volt, amit Józsa Krisztián felvázolt nekem. Biztos vagyok benne, hogy tovább tudok fejlődni, és minden tudásommal azon leszek, hogy hasznos tagja legyek a csapatnak. Mindig kisvárosokban játszottam, szeretem a nyugalmat, mert nincs nagy nyüzsgés, így jobban tudok fókuszálni a játékra – fogalmazott Csáki Lilla.

Lilla Békéscsabán a 77-es számú mezben játszott, ez azonban Kisvárdán „foglalt”, ezért mást kellett választania, sokat nem hezitált, de a heteshez ragaszkodott.

– Anyukám a hetes mezben játszott és pedig gyerekként a tizennégyesben. Ezek azonban a felnőtt csapatban már foglaltak voltak, akkor választottam a 77-est, mert abban benne van anya mezszáma is és ha a két számot összeadjuk, akkor az enyém is – magyarázta a jobbszélső a hetes számhoz való vonzalmát.

Lilla a kézilabda mellett már a jövőjére is gondol, az Óbudai Egyetemen egy évet elvégzett gazdálkodási és menedzsment szakon, majd felfüggesztette tanulmányait. Szeptembertől azonban szeretné folytatni, de már a Nyíregyházi Egyetemen.

Szabadidejét a barátaival tölti legszívesebben, és van egy Charlie névre hallgató cavalier spánielje.

– Hallottam, hogy Erin Novaknak is van egy kutyája, remélem jól kijönnek majd egymással és akkor nagyokat sétálhatunk együtt.