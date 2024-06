Mint arról beszámoltunk, a távozó Akijama Nacumi helyett Csáki Lilla személyében poszttársat kapott a jobb szélen Gém Léna. A Kisvárda Master Good SE vezetősége továbbra is azon fáradozik, hogy megerősítse keretét a következő szezon kezdetéig, a közelmúltban újabb érkezőjüket jelentették be. Ismét egy fiatal játékossal egyeztek meg, aki váltótársa lesz a bal szélen Mérai Majának. A Siófokról érkező Karé Kamilla két évre kötelezte el magát a szabolcsiakkal.

A 19 éves játékos Zamárdiban ismerkedett meg a kézilabda alapjaival, elmondása szerint nővére hatására választotta ezt a sportágat, amit azóta sem bánt meg. Tehetségére korán felfigyeltek, így tizenegy évesen a Siófok igazolt játékosa lett, családi okok miatt egy rövid ideig Szekszárdon játszott, innen visszatért Siófokra, ahol végigjárta a korosztályos ranglétrát.

Ontotta gólokat

A mögöttünk hagyott szezonban a felnőtt NB II. mellett kihagyhatatlan volt a Siófok NB I.-es U19-es csapatának is. A két bajnokságban 51 mérkőzésen lépett pályára és 435 gólt dobott. Teljesítményre időközben a korosztályos válogatottnál is felfigyeltek, így Szilágyi Zoltán, a junior válogatott szövetségi edzője meghívta az őszi válogatott összetartásra, ahol együtt edzhetett többek között leendő csapattársaival Gém Lénával és Szabó Lilivel.

– Az őszi szezonban nyújtott teljesítményem gyümölcse, hogy meghívót kaptam a junior válogatott összetartásra, ez egy pozitív visszajelzés volt számomra. Jól éreztem magam az ott töltött egy héten, sok értékes tapasztalatot szereztem. Nagy élmény volt részt venni a csehországi Négy Nemzet Tornáján, amelyen mindhárom mérkőzésünket megnyertük. (Kamilla hat góllal vette ki részét a sikerből – a szerk.) – mondta Karé Kamilla, aki azt is elárulta, hogy meglepte a Kisvárda érdeklődése, álmában sem gondolt arra, hogy élvonalbeli csapatnál is felmerülhet a neve, de örült neki.

– Hatalmas lehetőség és egyben óriási kihívás ez számomra, hiszen minden játékos vágya, hogy a legmagasabb osztályba játszhasson. Lehet, hogy ez nekem nem is egy, hanem két lépés a karrierembe, de nem félek a kihívásoktól. Tudom, hogy sokat kell még tanulnom, de készen állok rá. Úgy hallottam, hogy Kisvárdán családias és támogató a kézilabdát körülvevő légkör. Ezért biztos vagyok benne, hogy jó helyre kerülök, élni akarok a lehetőséggel. Nagyon várom és bevallom izgulok is egy kicsit.