Pörögnek az események a Nyíregyháza Spartacus háza táján, az egyesület pénteken jelentette be első igazolását, szombaton lejátszotta első felkészülési mérkőzését, vasárnap pedig újabb érkezőről számolt be a klub honlapján.

Megvan a Nyíregyháza Spartacus második nyári igazolása, Tóth Balázs Nyíregyházán folytatja. A 20 éves kapus a Sajóvölgye Focisuliban kezdte pályafutását, ahonnan Győrbe igazolt, majd az Illés Akadémia szerezte meg. Innen a Red Bull Salzburg akadémiájára vezetett az útja. Az osztrák klub második csapatában a felnőttek között is bemutatkozott, majd hazatérve előbb a Kazincbarcika, majd a DVTK hálóőre lett. Az előző idényben Kazincbarcikán védett kölcsönben, és 24 meccsen volt kezdő az NB-II-ben.

– Nagyon örülök, hogy a Nyíregyháza felfigyelt rám, játszottam a csapat ellen két meccsen is tavaly. Mindent megteszek azért, hogy a legjobbamat nyújtsam. Nagyon várom már, hogy a kerettel dolgozzak, az U21-es válogatottból vannak ismerősök, így nem lesz gond a beilleszkedéssel. Fő szempont volt, hogy az NB-I-ben szerepelhetek, egy ilyen nagy hagyományokkal rendelkező klubnál – mondta Tóth Balázs.

A hálóőr U15-ös korától folyamatosan tagja a korosztályos válogatottaknak. Kapus igazolására azért volt szükségünk, mert a legutóbb kölcsönben a Szparinál szereplő Dala Martin ügyében nem sikerült megállapodnunk a Fehérvárral.

– Tárgyaltunk Dala Martin ügyében a bajnokság végéhez közeledve a Fehérvár FC-vel, de olyan feltételeket szabtak, amit nem tudtunk elfogadni. Ezúton megragadom a lehetőséget itt is, hogy Martinnak megköszönjem az elmúlt egy évet, melyet nálunk töltött. A profi sportban azonban az élet nem áll meg, ezért a saját érdekeinket szem előtt tartva szerződtettük Tóth Balázst. Ő betöltheti azt a szerepet, amit neki szánunk. A szövetség által elvárt fiatal szabálynak megfelel, de nem csak ezért igazoltuk, hanem mert tehetsége miatt hosszú távon megoldást jelenthet számunkra kapus poszton – tette hozzá Fekete Tivadar sportigazgató.

Tóth Balázzsal 3 éves szerződést kötött a Nyíregyháza Spartacus.